Após decreto, migrantes com permissão para morar nos EUA que pediram exceção foram atendidos

Os donos de "Green Card", a permissão de residência permanente nos Estados Unidos, que pediram uma exceção ao decreto migratório do presidente Donald Trump receberam uma resposta positiva, de acordo com uma fonte ligada à Casa Branca. Ao menos 170 pessoas com Green Card já teriam solicitado a restrição até o domingo.

— Todas as pessoas que solicitaram uma exceção por conta do Green Card a receberam — disse a fonte.

O decreto assinado pelo presidente republicano, na sexta-feira, proíbe a entrada de refugiados nos Estados Unidos por 120 dias e o ingresso de cidadãos de sete países de maioria muçulmana — Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen — por 90 dias.

As mensagens foram contraditórias, no entanto, a respeito da situação dos cidadãos dos sete países que possuem o documento de residência permanente nos Estados Unidos e que se encontram no exterior.

No sábado, a Casa Branca explicou que estas pessoas deveriam solicitar uma exceção caso a caso para poder retornar. No domingo, o governo informou que todas as pessoas nesta situação dispõem de uma exceção.

O secretário de Segurança Interna, John Kelly, afirmou, no domingo, que a admissão de pessoas com Green Card no país era de "interesse nacional" e estava prevista uma exceção no texto do decreto. Mas a administração não explicou se os viajantes devem pedir sempre a exceção antes de viajar, e o procedimento foi anunciado.

Companhias aéreas e autoridades locais impediram, no fim de semana, que algumas pessoas embarcassem em voos para os Estados Unidos.