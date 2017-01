Após ataques, Temer autoriza Forças Armadas nas ruas de Natal

Reforço na segurança 19/01/2017 | 15h37

O presidente Michel Temer autorizou na tarde desta quinta-feira o uso das Forças Armadas para reforçar a segurança nas ruas de Natal, no Rio Grande do Norte (RN). Ele atendeu a um pedido do governo estadual, que se vê diante de uma crise carcerária e de uma série de ataques criminosos do lado de fora dos presídios.

O Ministério da Defesa ainda não divulgou quantos militares serão deslocados para Natal e o horário de chegada das tropas. A definição deve ocorrer ainda nesta quinta. Após o apelo, por telefone, do governador de RN, Robinson Faria, a decisão de enviar ajuda federal foi definida em conjunto entre o presidente Temer, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e o ministro da Defesa, Raul Jungmann.

Em Natal, os ônibus que fazem o transporte público começaram a ser recolhidos após uma série de ataques. Segundo autoridades locais, criminosos atearam fogo em pelo menos 21 ônibus, dois micro-ônibus e cinco carros oficiais. Duas delegacias também foram alvo dos bandidos. A polícia investiga a ligação entre as rebeliões em presídios e os atentados nas ruas.

Até agora, a maioria dos episódios de violência aconteceu no momento em que a Polícia Militar fazia a remoção de presos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, palco de uma rebelião que deixou 26 mortos. A unidade prisional ainda registra confrontos entre presos.

