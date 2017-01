Após artilharia no brasileiro, atacante do Avaí Beach Soccer é convocado para Seleção Brasileira

FUTEBOL DE AREIA 19/01/2017 | 07h45 Atualizada em

Uma boa apresentação no campeonato brasileiro de futebol de areia, disputado no começo de janeiro em Santos (SP), rendeu ao atacante Neto, do Avaí, uma inédita convocação para a invicta Seleção Brasileira. Ele foi artilheiro do Leão da Praia e vice artilheiro da competição, chamando atenção do técnico Gilberto Costa. Aos 30 anos, Darci Sprotte Neto terá a chance de disputar o mundial do esporte em nada mais do que o paradisíaco arquipélago das Bahamas, no Caribe.

Mas antes, o desafio são as eliminatórias sul-americanas, que acontecem no Paraguai de 5 a 12 de fevereiro. Elas darão três vagas para o mundial, entre 27 de abril e 7 de maio. Neto é o único catarinense entre os 16 convocados de Gilberto Costa e se apresentará em Foz do Iguaçu, onde a Seleção se prepara para a competição. O atleta diz que não esperava a convocação.



— O Avaí abriu as portas para mim no campeonato brasileiro. Mas eu fui pra lá sem esse intuito, apenas de representar com dignidade a camisa do Avaí. E agora é chegar lá e focar na Seleção, nos treinamentos, me dedicar ao máximo, aprender muito com eles e quem sabe abrir as portas para mais gente aqui do Sul — disse o novo atacante da Seleção Brasileira de Beach Soccer.

Neto começou nas areias da praia do Bairro da Enseada, em São Francisco do Sul, no litoral norte de Santa Catarina, a partir de 2011. Sempre defendeu times da região norte, como SER Enseada e Red Horse. Foi três vezes seguidas campeão catarinense de clubes (2014 a 2016). Acabou sendo contratado pelo Avaí Beach Soccer.

No time do sul da Ilha, Neto já chegou fazendo história ao disputar o Campeonato Brasileiro de Clubes de Beach Soccer, sua primeira atuação em uma competição nacional, quando marcou seis gols. O atleta sabe do novo desafio que tem.

— Em todas as competições que eu jogar vou ser mais cobrado. E lá na Seleção é inexplicável a sensação de poder estar presente, de desfrutar desse momento que é único na carreira de um atleta, seja em qual modalidade for — destaca.

Neto em partida contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro de Beach Soccer Foto: Divulgação / Avaí Beach Soccer

"Neto se mostrou capaz de se adaptar"

A Seleção Brasileira vem de uma temporada 2016 impecável, com 22 vitórias em 22 partidas e cinco títulos internacionais (Sul-Americano, Mundialito Cascais, Mundialito Santos, Copa Intercontinental e Copa América. Foram 177 gols (média acima de 8 por jogo) e apenas 44 gols sofridos, derrotando forças como Rússia (bicampeã mundial), Taiti (atual vice), Portugal (atual campeão mundial) e Itália.

O técnico Gilberto Costa manteve a base, mas explicou que a equipe precisava ser alimentada por jogadores com potencial. O treinador destacou a convocação de Neto.



— Depois de algum tempo, temos um jogador do sul do País convocado, e o Neto se mostrou capaz de se adaptar à metodologia de trabalho — comentou.

Confira a lista de convocados

Goleiros – Mão (Espírito Santo-ES), Rafael Padilha (Vasco da Gama-RJ) e Leandro Fanta (Sampaio Corrêa-MA)

Defensores – Catarino (Vasco da Gama-RJ), Fernando DDI (Krylya Sovetov-RUS), Bruno Xavier (Kristall-RUS), Nelito (Fluminense-RJ), José Lucas (Sport Recife-PE) e Daniel Zidane (Lokomotiv Moscou-RUS)

Atacantes – Lucão (Vasco da Gama-RJ), Neto (Avaí-SC), Bokinha (Vasco da Gama-RJ), Mauricinho (Vasco da Gama-RJ), Bryan (Botafogo-RJ), Rodrigo (Botafogo-RJ) e Datinha (Sampaio Corrêa-MA).