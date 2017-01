Apesar de protestos, McDonald's abre restaurante perto do Vaticano

Polêmica 03/01/2017 | 17h28

Uma loja da rede norte-americana McDonald's abriu perto da Cidade do Vaticano e da praça São Pedro, apesar da oposição de vários cardeais e de restauradores do bairro.

— Estou maravilhado de que o papa se expresse contra as multinacionais e tenham alugado depois um local do Vaticano! — ironizou Angelo Tosti, proprietário da trattoria "Marcella", situada do outro lado da rua. — Isso arruína toda a área — acrescentou.

Leia mais

Fronteira entre Brasil e Venezuela é reaberta parcialmente

Governo alemão quer reorganizar serviços de segurança após atentado

Turquia divulga imagens de suspeito de atentado em Istambul



Aberto na última sexta-feira, com discrição, o estabelecimento já estava cheio nesta terça-feira. A loja ocupa um pequeno ângulo entre um grupo de casas, alugado pela APSA, administradora dos imóveis do Vaticano. No grupo de casas vivem muitos cardeais e há algumas embaixadas na Santa Sé.

— Quem vem à Itália deveria comer comida italiana e quando vem a Roma, cozinha romana — diz Angelo, mostrando todas as especialidades de seu cardápio, de massas à carbonara a alcachofas à romana.

Para Brooke, jovem turista australiano apressado, que acaba de sair do McDonald's com um "hambúrguer de frango" em um saco de papel, "é mais rápido do que na trattoria e está perto das atrações turísticas".

Os protestos chegaram ao nível máximo em outubro, impulsionados por uma associação de defesa do bairro histórico nos arredores do Vaticano. A associação temia o desaparecimento "da identidade da área", já afetada por muitas lojas baratas e de comida rápida.

"É uma decisão perversa e controversa" afirmou o cardeal Elio Sgreccia, em entrevista ao La Repubblica, jornal que estima o aluguel em 30 mil euros.

Segundo o periódico, outro cardeal furioso escreveu ao papa para pedir sua intervenção no caso. Na sexta-feira, a irmã Francesca, que veio de Liguria para fazer suas compras em uma loja religiosa, não havia ouvido falar da polêmica.

— Os jovens gostam disso — disse em sinal de aprovação, considerando que podem ir antes ou depois da visita à basílica de São Pedro. — Já há muitas trattorias — acrescentou.

O McDonald's não pôde abrir uma loja na famosa Piazza del Duomo, em Florença no final de 2016, por ter tido seu projeto negado pelo prefeito. Agora, a empresa multinacional pede à cidade cerca de 18 milhões de euros por danos.