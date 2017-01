Apesar das derrotas, volante do Criciúma diz que equipe está tranquila

Sem pressão 30/01/2017 | 21h12 Atualizada em

Depois de sofrer duas derrotas nas estreias do Catarinense e Primeira Liga, o Criciúma precisa vencer o Brusque para recuperar a confiança do torcedor. O adversário vem de vitória, de virada, sobre o Figueirense, no Orlando Scarpelli e está motivado para encarar o Tigre dentro Augusto Bauer. O jogo será nesta quinta-feira, às 19h30min.



Peça importante do elenco do Tigre, o volante Douglas Moreira disse que, apesar dos resultados negativos, a equipe está tranquila e confiante em fazer uma boa partida contra o Bruscão.

- Conversamos, acho que o professor está tranquilo, o grupo está tranquilo também. Sabemos que fizemos dois primeiros jogos bons (Fluminense e Avaí), mas o resultado não veio. E o importante é o resultado. Mas a equipe fez um excelente jogo, todo mundo confia no trabalho do professor e agora é levantar a cabeça e trabalhar firme que já temos um jogo importante - minimizou o jogador.

O volante espera um confronto apertado na quinta-feira, diante do time do técnico Mauro Ovelha.

- Sabemos que quinta temos que dar a volta por cima e esperamos fazer um bom trabalho durante a semana para chegar lá bem. Sabemos que vai ser um jogo difícil, o Brusque vem de uma vitória fora de casa sobre o Figueirense, mas a equipe está bem tranquila e vamos para lá para buscar a vitória - completou.

