Aos 84 anos, morre William Christopher, da série "M*A*S*H"

O ator William Christopher, conhecido por ter interpretado o Padre Francis John Patrick Mulcahy na série M*A*S*H (1972–1983), morreu neste domingo. Aos 84 anos, o artista americano tinha câncer e faleceu em sua casa na cidade de Pasadena, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Christopher lutava contra o um carcinoma há cerca de um ano e meio — seu estado de saúde piorou principalmente na última semana. No dia 26 de dezembro, ele foi internado.

Com papéis de relevância na TV americana, o ator ficou famoso pela participação em M*A*S*H, série que mostrava um grupo de médicos atuando na Guerra da Coreia. O artista também participou de produções televisivas como Fuzileiro das Arábias, Louco por você e Days of our lives (série na qual interpretou seu último personagem).

