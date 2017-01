AO VIVO: Teori Zavascki morre em acidente de avião no RJ

Acidente 19/01/2017 | 17h10 Atualizada em

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki morreu na tarde desta quinta-feira, depois que o avião em que ele estava caiu no mar na região de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo filho de Teori, Francisco Zavascki.

Teori era o ministro relator da Operação Lava-Jato e responsável por decisões que envolvem políticos com foro privilegiado. Na quarta-feira, interrompeu as férias e voltou ao Supremo Tribunal Federal (STF) para analisar as delações premiadas dos executivos da Odebrecht. A homologação permite que os depoimentos sejam usados para abrir novas investigações.



De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a aeronave modelo King Air C90, prefixo PR-SOM, decolou às 13h01min do Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty, com quatro pessoas a bordo. A aeronave pertence a Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras.

O Corpo de Bombeiros informou que o avião caiu no mar, próximo à Ilha Rasa, e está parcialmente submerso. No momento, 50 militares e três embarcações da Marinha do Brasil estão envolvidos nas buscas, além da equipe do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro e de barcos pesqueiros. O Navio Patrulha Oceânico "Amazonas" irá para o local do acidente.

Segundo informação da prefeitura de Paraty, duas escunas estão dando sustentação para que o avião não afunde. O local é raso, com cerca de quatro metros de profundidade. A região onde o avião caiu é uma área de circulação de muitas embarcações.

Na hora do acidente, chovia forte em Paraty e a região estava em estágio de atenção.



A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a aeronave apresentava certificados de inspeção em dia. Segundo a Anac, não havia nenhuma pendência em relação ao avião. A equipe de investigação do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA 3), sediado na capital do Rio de Janeiro, já seguiu em direção ao local do acidente. A Marinha, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informou que tomou conhecimento por volta das 13h45min da queda da aeronave.

Planalto

A ministra Cármen Lúcia, presidente do STF, havia acabado de chegar a Belo Horizonte (MG) quando recebeu a informação de que o nome de Teori estava na lista de passageiros do avião. Já o presidente Michel Temer deixou uma cerimônia de apresentação de cartas credenciais, no Palácio do Planalto, sem falar com a imprensa. Os jornalistas pediram para o presidente falar sobre a queda do avião em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro, mas Temer apenas acenou e deixou o local.

Sucessão

Com a morte do ministro, de acordo com o Regimento Interno da Corte, o relator dos processos da Lava-Jato deverá ser o próximo ministro a ser indicado pelo presidente Michel Temer. Para chegar à Corte, o substituto deverá passar por sabatina na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) do Senado e ter o nome aprovado pelo plenário da Casa.

Luto

O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (PMDB), decretou luto oficial no Estado por três dias em memória do ministro Teori Zavascki.

O juiz federal Sergio Moro, responsável pela Operação Lava-Jato, afirmou que Teori foi "um herói" e que está perplexo com o acidente. "Sem ele, não teria havido Operação Lava-Jato", escreve o magistrado.

Em um rápido pronunciamento, o presidente Michel Temer classificou o acidente como um "doloroso acontecimento" e referiu-se a Teori como um "um homem de bem, orgulho para todos os brasileiros". Ele decretou luto oficial no país por três dias.

