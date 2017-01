AO VIVO: corpo do ministro Teori Zavascki é velado em Porto Alegre

Despedida 21/01/2017 | 07h45 Atualizada em

O corpo de Teori Zavascki chegou na manhã deste sábado ao Rio Grande do Sul, pela Base Aérea de Canoas. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), morto na última quinta-feira em uma queda de avião em Paraty, no Rio de Janeiro, será velado e sepultado em Porto Alegre.

O velório começou às 9h no prédio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), na casa que Teori inaugurou, como presidente. As primeiras duas horas serão reservadas para os familiares de Zavascki. A partir das 11h, o público terá acesso ao plenário do Tribunal. A cerimônia deve se estender até por volta das 17h, quando o corpo será levado para o sepultamento no Cemitério Jardim da Paz. O presidente da República, Michel Temer, e a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, confirmaram presença no velório.