AO VIVO: Chapecoense volta a campo neste sábado contra o Palmeiras; siga

Emoção 21/01/2017 | 12h29 Atualizada em

Cinquenta e três dias após o trágico acidente aéreo em Medellín, que vitimou 71 pessoas entre jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes e jornalistas, a Chapecoense volta a campo neste sábado para dar mais um passo no processo de reconstrução de sua identidade. Muita expectativa cerca o jogo que será às 16h30min, contra o Palmeiras, na Arena Condá.







O adversário do amistoso é justamente o último time que o grupo do Verdão enfrentou antes do acidente. Na ocasião, com a vitória por 1 a 0, na penúltima rodada da Série A, o Palmeiras carimbou o título de campeão brasileiro.

Desde então, muita coisa mudou para os dois clubes. O Palmeiras trocou jogadores a até o técnico, que agora é Eduardo Baptista. Já a Chapecoense tem um grupo de jogadores e uma comissão técnica completamente reformulados, e esperam mostrar já neste sábado as características do novo time por quem Chapecó irá torcer.



Antes de a bola rolar, há um extenso cronograma de homenagens previsto. O DC acompanha a movimentação em Chapecó em tempo real.

Leia mais:

Veja mais notícias sobre a Chapecoense

Jogadores da Chapecoense serão homenageados antes do amistoso contra o Palmeiras neste sábado

Chapecoense volta a campo diante do Palmeiras para resgatar a autoestima da torcida e da cidade

Follmann terá alta provisória para acompanhar o jogo da Chapecoense

Torcedores levam carinho à Chape no último treino antes de encarar o Palmeiras

Mancini confirma time titular da Chapecoense para o amistoso

"Vale muito para a Chapecoense, para a cidade", diz Alan Ruschel