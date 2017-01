AO VIVO: acompanhe o movimento do trânsito em SC na volta feriado de Ano-Novo

Movimentação em tempo real 02/01/2017 | 08h19 Atualizada em

A primeira segunda-feira do ano é marcada por congestionamentos nas principais rodovias de Santa Catarina. Segundo a Autopista Litoral Sul, são pelo menos 27 quilômetros de filas na BR-101 no trecho entre Itapema e Itajaí. Na BR-470, a fila começa em Navegantes e segue por cerca de sete quilômetros sentido Blumenau.

Também há registro de engarrafamento na Av. Governador Celso Ramos, para saída de Bombinhas e Porto Belo. Quem volta para casa após a virada em São Francisco do Sul, no Norte do Estado, enfrenta mais de uma hora de fila na BR-280 sentido BR-101 . Em Florianópolis, o fluxo é em direção às praias do Leste, Sul e Norte, com filas nas principais rodovias.

A expectativa da Autopista Litoral Sul é que o fluxo aumente 100% durante o feriado, com até 67 mil veículos transitando por dia na BR-101. O Diário Catarinense acompanha as condições de tráfego nas principais rodovias. A cobertura é colaborativa: use #t24horas no Twitter, Instagram e Facebook.

BR-101 - Litoral Norte: Segundo a Autopista Litoral Sul, são quatro quilômetros de fila em Itapema, 15 quilômetros em Balneário Camboriú, e oito em Itajaí. Todos os trechos com fila são sentido Norte.



BR-101 - Norte do Estado: Acidente no km 59, em Araquari, causa fila por quatro quilômetros sentido Norte. Alto fluxo de veículos no pedágio de Garuva, mas sem registro de filas.



BR - 101 - Grande Florianópolis: Trânsito intenso entre Palhoça e Florianópolis.



BR-101 - Sul do Estado: Alto fluxo de veículos o na região de Tubarão, sentido Sul, sem retenções. Não há lentidão na região do Morro dos Cavalos.

Acesso a Porto Belo e Bombinhas: Fila sentido BR-101 ao longo de toda a Av. Governador Celso Ramos.



BR-280: fila entre São Francisco e Araquari. Percurso até a BR-101 leva cerca de uma hora para ser percorrido..

BR-470: Seis quilômetros de fila sentido Blumenau, começando em Navegantes.

BR-282: fila no início da rodovia, em Palhoça, sentido Santo Amaro.



Centro e continente: Beira-Mar Norte com trânsito intenso. Fluxo lento na Via Expressa sentido Ilha.

Lagoa da Conceição: Fila sentido Lagoa começa na altura da Udesc. Av. das Rendeiras com luxo lento nos dois sentidos.

Norte da Ilha: Fila na SC-401 entre Santo Antônio de Lisboa e o acesso a Jurerê. SC-402 segue com fila sentido praias.

Sul da Ilha: SC-405 com fluxo lento entre o Elevado da Seta e o Trevo do Rio Tavares, sentido praias. Sentido Centro, fila passa do Trevo da Tapera.

