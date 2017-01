Antonio Ceron toma posse em Lages acompanhado do governador Raimundo Colombo

Política 01/01/2017 | 21h22 Atualizada em

Deputado estadual e secretário de Estado em diversas ocasiões, o empresário Antonio Ceron (PSD), de 71 anos, assumiu o cargo de prefeito da cidade de Lages na tarde deste domingo. Ceron foi eleito em outubro do ano passado em sua terceira disputa à prefeitura de Lages. Ele já havia concorrido em 1988, quando perdeu para Raimundo Colombo; e em 2012, quando foi derrotado por Elizeu Mattos.

A posse de Ceron, do vice Juliano Polese e dos 16 vereadores de Lages ocorreu no Teatro Marajoara e contou com a presença do governador Raimundo Colombo, amigo pessoal e principal cabo eleitoral de Ceron.

— Quero agradecer a confiança, cada sorriso, abraço e aperto de mão recebido durante a campanha, e quero retribuir fazendo uma gestão que dê esperança de vida nova à nossa gente — disse Ceron.

O novo prefeito lembrou da forte participação de Lages na Revolução Farroupilha, entre 1835 e 1845, para dizer que a cidade conseguirá superar a crise econômica e voltar a crescer. Ele destacou a economia diversificada e a história do município, fundado há 250 anos e dono do maior território em Santa Catarina, com 2,6 mil quilômetros quadrados.

Ceron ainda pediu o apoio do amigo e governador Raimundo Colombo para mais investimentos e ações do Estado em Lages, conclamou uma relação sincera e fraterna com os 16 vereadores e voltou a prometer uma gestão mais técnica e menos política. Por fim, Ceron recebeu as chaves do Paço Municipal das mãos do ex-prefeito Toni Duarte (PPS). O prefeito eleito ainda discursou na sacada da prefeitura.

Os candidatos eleitos em outubro para comandar os 10 maiores municípios de Santa Catarina assumem os mandatos neste domingo, 1º de janeiro, conforme previsto pela Constituição Federal. A exceção é Chapecó, onde a Lei Orgânica do município prevê a posse em 2 de janeiro.









