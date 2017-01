Andy Murray é eliminado nas oitavas de final na Austrália

Melbourne 22/01/2017 | 07h37

O tenista escocês Andy Murray, número um mundial, foi eliminado nas oitavas de final do Aberto da Austrália pelo alemão Mischa Zverev, 50º, em quatro sets, por 7-5, 5-7, 6-2 e 6-4, neste domingo em Melbourne.

O torneio perdeu, assim, suas primeiras cabeças de chave após a eliminação na segunda rodada do sérvio Novak Djokovic, número dois mundial e defensor do título, diante do uzbeque Denis Istomin.

Esta é a primeira vez desde a edição 2004 de Roland-Garros que os números um e dois do mundo perdem antes das quartas de final de um torneio de Grand Slam.

Murray, finalista no ano passado, foi surpreendido pelo jogo ofensivo de Zverev.

"Sofri duras derrotas em minha carreira no passado e me recuperei de todas elas. Esta é uma derrota dura", reconheceu após a partida.

"Estou certo de que me recuperarei dela, mas agora, obviamente, estou muito chateado porque queria chegar longe neste torneio e não foi possível", acrescentou o escocês.

Zverev, um alemão de origem russa de 29 anos, é irmão mais velho da jovem promessa do circuito Alexander Zverev, de 19 anos.

Classificado para sua primeira quarta de final em um grande torneio, Mischa Zverev enfrentará o suíço Roger Federer (N.17) ou o japonês Kei Nishikori (N.5).

Resultados do Aberto da Austrália:

- Simples masculino (oitavas de final):

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) derrotou Daniel Evans (GBR) 6-7 (4/7), 6-2, 6-4, 6-4

Mischa Zverev (ALE) X Andy Murray (GBR/N.1) 7-5, 5-7, 6-2, 6-4

Stan Wawrinka (SUI/N.4) X Andreas Seppi (ITA) 7-6 (7/2), 7-6 (7/4), 7-6 (7/4)

- Simples feminino (oitavas de final):

Garbiñe Muguruza (ESP/N.7) derrotou Sorana Cirstea (ROM) 6-2, 6-3

Venus Williams (EUA/N.13) X Mona Barthel (ALE) 6-3, 7-5

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.24) X Svetlana Kuznetsova (RUS/N.8) 6-3, 6-3

