Analista de desempenho campeão olímpico é contratado pelo Criciúma

O Criciúma acaba de anunciar mais um reforço para a temporada, mas para o lado de fora do campo. Bebeto Sauthier, analista de desempenho campeão olímpico pela seleção brasileira fechou contrato com o clube, por onde já havia passado em 2013. Bebeto esteve em Criciúma na semana passada para uma palestra com o grupo de jogadores. As negociações avançaram, e ele se integra à comissão técnica tricolor.



Aos 29 anos, ele chega para coordenador o setor, que conta também com o analista Douglas Sartor, além de trabalhar como auxiliar ao lado de Raphael Bahia e Grizzo. Recentemente. Bebeto teve passagens por Flamengo, Tianjin Quanjian (China) e seleções brasileiras Sub-20 e Sub-23, além de fazer parte da comissão técnica campeã das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.



— Estou muito feliz em retornar ao Criciúma. Minha primeira passagem em 2013 foi muito positiva e marcante. Tenho um carinho especial pelo Tigre e pela cidade. Espero atingir os objetivos propostos nesta temporada e novamente conquistar títulos por aqui. Os profissionais e a estrutura do clube são excelentes, além da proximidade com o Deivid, motivos esses que fizeram retornar com muito orgulho — explica.



Com a contratação de Bebeto, a intenção do clube é modernizar o departamento para auxiliar e otimizar o trabalho da comissão técnica. A atividade da análise de desempenho coleta e interpreta informações para abastecer os integrantes da comissão técnica, jogadores e dirigentes. O trabalho também ajuda a aumentar o conhecimento dos próximos adversários.



Na passagem pelo Flamengo, Bebeto Sauthier trabalhou diretamente com o atual técnico do Tigre, Deivid, no Flamengo. Na época, Deivid era o auxiliar técnico da equipe carioca. A principal conquista pelo Flamengo foi a Copa do Brasil de 2013. No Antes disso, Bebeto teve uma passagem vitoriosa pelo Criciúma, que conquistou o Campeonato Catarinense do mesmo ano.



