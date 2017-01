ANÁLISE: recorde do filme "La La Land" marca anúncio das indicações ao Oscar

O favorito 24/01/2017 | 13h02 Atualizada em

Depois de bater o recorde de troféus conquistados no Globo de Ouro (foram sete), o musical La La Land: Cantando Estações fez história também no Oscar: com 14 indicações, tornou-se um dos três filmes mais indicados nos 89 anos da maior premiação da indústria do cinema, junto de Titanic (1997) e A Malvada (1950). Desponta não apenas como o favorito na festa programada para 26 de fevereiro, mas também como candidato a igualar — ou até superar — o número de prêmios de Titanic e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003), recordistas com 11 estatuetas conquistadas.

Entre os outros aspectos que chamaram a atenção no anúncio dos concorrentes, ontem pela manhã, está a quantidade de artistas negros lembrados pela Academia de Hollywood neste ano. A resposta da entidade à polêmica do ano passado, quando não houve afrodescendentes entre os atores indicados, foi a nomeação de diversos intérpretes — apenas na categoria atriz coadjuvante são três, Viola Davis (por Cercas), Octavia Spencer (Estrelas Além do Tempo) e Naomie Harris (Moonlight). Esses três longas concorrem a melhor filme junto a Manchester à Beira-mar, A Qualquer Custo, Até o Último Homem, A Chegada e Lion: Uma Jornada para Casa, além de La La Land — a maioria com exibição confirmada nos cinemas brasileiros até a data da premiação, exceto Cercas.

A categoria melhor atriz revelou as principais surpresas da lista de indicados. Tanto pela ausência de Amy Adams, que estava cotada por A Chegada e também por Animais Noturnos, quanto pela lembrança da francesa Isabelle Huppert — indicada mesmo que o filme pelo qual concorre, Elle, não esteja na lista dos cinco postulantes ao troféu de melhor longa estrangeiro. Nessa categoria, o favorito é o alemão Toni Erdmann, de Maren Ade, longa aclamado pela crítica e superpremiado em festivais, mas ainda sem data de estreia prevista para o Brasil.

Meryl Streep, intérprete com mais indicações, festejou ontem a 20ª de sua carreira — ela tem três estatuetas conquistadas, sendo a mais recente por A Dama de Ferro (em 2012). O filme pelo qual concorre neste ano, Florence: Quem É Esta Mulher?, de Stephen Frears, já passou nos cinemas e pode ser visto pelos assinantes do serviço NET Now.

Quem corre por fora entre as atrizes é Natalie Portman, que interpreta Jackie Kennedy na cinebiografia Jackie, do chileno Pablo Larraín (prevista para estrear no Brasil na semana que vem). Entre os atores, o favoritismo inicialmente parece recair sobre Casey Affleck, o protagonista de Manchester à Beira-Mar, longa com seis indicações que se apresenta como um dos principais concorrentes de La La Land na categoria melhor filme. Outro título destacado na corrida pelo principal troféu do Oscar é Moonlight — Sob a Luz do Luar, longa de Barry Jenkings que venceu o Globo de Ouro de melhor drama (La La Land faturou entre as comédias ou musicais) e concorre a oito Oscar.

PROMESSA DE UMA CERIMÔNIA POLITIZADA

Da cerimônia deste ano, pode-se esperar discursos politizados, à semelhança daquele de Meryl Streep contra Donald Trump no Globo de Ouro, e ainda, talvez, alguma ode à diversidade — o que poderá lembrar o Oscar de 2014, que premiou como melhor filme 12 Anos de Escravidão, de Steve McQueen, e como melhor diretor Alfonso Cuarón, por Gravidade (foi o primeiro latino-americano a vencer na categoria), além de registrar discursos engajados contra a homofobia por conta dos prêmios recebidos por Clube de Compras Dallas, que deu o Oscar de melhor ator para Matthew McConaughey e, de coadjuvante, para Jared Leto.

Se La La Land confirmar o favoritismo, será o primeiro musical a levar o Oscar de melhor filme desde Chicago, em 2003. Antes desse, os musicais que ganharam o Oscar de melhor filme foram Oliver! (1968), A Noviça Rebelde (1965), Minha Bela Dama (1964), Amor, Sublime Amor (1961), Gigi (1958), Sinfonia de Paris (1951), O Bom Pastor (1944), Ziegfeld – O Criador de Estrelas (1936) e Melodia da Broadway (1929). O mestre de cerimônias será o apresentador de talk-show Jimmy Kimmel.

