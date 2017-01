"Amor & Sexo": nova temporada do programa de Fernanda Lima chegou tombando na TV

Lacrou 27/01/2017 | 09h10 Atualizada em





Elza Soares e Karol Conka cantaram a música "Tombei" Foto: Gshow / Reprodução

Só há uma expressão para definir a volta do Amor & Sexo na Globo: estreia tombadora. A gíria, que ficou ainda mais popular depois de Tombei, música de Karol Conka — uma das estrelas do primeiro programa —, resume muito bem o retorno de Fernanda Lima e do elenco de peso reforçado por Eduardo Sterblitch, ex-Pânico. A gaúcha provou que é possível chegar há oito anos de casamento com o público sem cair na rotina.

Leia mais:

BBB 17: Roberta vence prova e ganha imunidade

BBB 17: Ieda chama Tiago Leifert de Bial e bomba nas redes sociais

A escolha pertinente do tema, o feminismo, tornou o episódio um grande debate do cenário enfrentado hoje pelas mulheres brasileiras. E o humor ácido para trazer o assunto à tona não ficou de fora: Grace Gianoukas interpretou Clitônia, alusão A clitóris, e Sterblitch passou por uma desconstrução machista no palco.



Eduardo Sterblitch passou por uma desconstrução machista no palco Foto: Ellen Soares / Globo/ Divulgação

A dupla Gaby Amarantos e Karol Conka (um baita acerto!) entrou no ritmo descontraído da atração sem perder o foco: as duas cantoras dividiram experiências pessoais e contribuíram para a discussão se tornar ainda mais profunda. Outra acerto foi a homenagem a Elza Soares. O momento de maior emoção do programa foi protagonizado pelo dueto Elza e Karol na música Tombei – de arrepiar mesmo.

No Twitter, a maior parte do público elogiou. Aliás, foi em razão do apelo dos fãs que o Amor & Sexo voltou — a previsão era de que o programa seria encerrado no ano passado. O Brasil agradece.

"O meu nome não é psiu!"

"Minha roupa não é um convite pra você!"



#AmorESexo pic.twitter.com/Xc2xBr4yRt — ADantas (@allinedantas) 27 de janeiro de 2017





Leia outras notícias de cultura e entretenimento em ZH