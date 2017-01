Amadou Gon Coulibaly é nomeado novo premiê da Costa do Marfim

Abidjan 10/01/2017 | 16h44

O ex-secretário-geral da Presidência da Costa do Marfim, Amadou Gon Coulibaly, foi nomeado nesta terça-feira primeiro-ministro do país no lugar de Daniel Kablan Duncan, elevado a vice-presidente, um cargo criado na reforma constitucional de novembro, segundo anúncio oficial.

"O presidente da República assinou um decreto nomeando Amadou Gon Coulibaly (57 anos) como primeiro-ministro, chefe de governo" e deverá "propor uma nova (equipe de) governo no menor tempo possível", destacou um comunicado.

Estas mudanças ocorrem a 72 horas do fim de motins militares, que se estenderam por dois dias por solicitação de melhorias salariais e outros aspectos laborais.

Coulibaly pertencia ao partido Reunião dos Republicanos (RDR), do presidente Alassane Ouattara e que integra uma coalizão, com o Partido Republicano do ex-presidente Henri Konan Bédié. O novo chefe de governo também é prefeito de Korhogo, principal cidade do norte do país.

Pela manhã, o presidente Ouattara foi ao Congresso para informar os deputados de sua decisão de nomear o até hoje primeiro-ministro Duncan, de 73 anos, como vice-presidente.

