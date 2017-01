Alto escalão do Departamento de Estado americano renuncia após chegada de Tillerson

Demissão em massa 26/01/2017 | 18h05 Atualizada em

Os quatro funcionários de alto escalão do Departamento de Estado americano renunciaram aos cargos nesta quinta-feira com a chegada de Rex Tillerson à chefia da pasta. Os funcionários de carreira já haviam servido presidentes democratas e republicanos. As informações são do jornal Washington Post.

No texto, assinado pelo colunista de relações exteriores Josh Rogin, o jornal aponta que deixaram o Departamento de Estado o vice-secretário Patrick Kennedy; a secretária assistente para Assuntos Consulares, Michele Bond; a secretária assistente Joyce Barr; e Genry Smith, diretor do Escritório de Missões Exteriores. Kennedy, que estava no cargo há nove anos, se envolveu ativamente na transição e tentava manter seu emprego.

De acordo com a rede de TV americana CNN, porém, dois altos funcionários do governo Trump disseram que o novo presidente considerava que os serviços dos oficias do Departamento de Estado "não eram mais necessários". A Casa Branca, então, teria enviado cartas a eles para comunicar sua demissão.

Leia as últimas notícias de Mundo