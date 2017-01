Alemanha registra crescimento de 1,9% em 2016

Berlim 12/01/2017 | 08h44

O Produto Interno Bruto da Alemanha cresceu 1,9% em 2016 devido principalmente ao aumento do consumo, segundo os dados provisórios difundidos nesta quinta-feira pelo Escritório Federal de Estatísticas Destatis.

O crescimento do PIB, excluindo a inflação, foi de 1,9% este ano, mais dinâmico que os 1,7% de 2015 e 1,6% de 2014.

A estimativa final pode mudar em fevereiro, quando forem divulgados os dados definitivos do quarto trimestre.

O crescimento de 2016 é meio ponto porcentual mais importante que a média dos últimos dez anos.

Confirmanda a evolução dos últimos anos, o consumo foi o fator mais importante do crescimento, com um aumento de 2% do gasto privado e de 4,2% do público, destinado este último principalmente à acolhida de milhares de migrantes que chegaram à Alemanha.

Em compensação, o comércio externo foi menos estimulante. A Alemanha registrou um aumento de 2,5% em suas exportações e de 3,4% em suas importações.

* AFP