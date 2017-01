Alemanha adverte Trump sobre taxa a importações de automóveis

Frankfurt am Main 16/01/2017 | 12h11

O ministro alemão da Economia alertou nesta segunda-feira Donald Trump sobre a instauração de uma taxa de 35% às importações de veículos produzidos por fabricantes alemães fora dos Estados Unidos, o que pode afetar a BMW, segundo o futuro presidente americano.

"Com essa situação, a indústria automotora americana ficará pior, mais fraca e mais cara", disse Sigmar Gabriel, vice-chanceler do governo de coalizão da chanceler Angela Merkel, em uma transmissão pela internet do jornal alemão Bild.

O ministro reagiu a declarações de Donald Trump em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo Bild e pelo jornal britânico Times, em que reiterou a ameaça de impor um tarifa alfandegária de 35% sobre as importações dos Estados Unidos de produtos fabricados no México.

"Eu diria à BMW que se quiser construir uma fábrica no México para vender automóveis nos Estados Unidos sem (pagar) uma taxa de 35%, que esqueça do assunto", disse Trump, ao ser perguntado sobre a fábrica que a BMW quer abrir em Luis Potosi, no norte do México, em 2019.

Procurada pela AFP, a BMW não quis comentar as declarações de Trump.

"A construção de San Luis Potosi, atualmente em curso, prossegue como o previsto e será concluída em 2019", afirmou o porta-voz do grupo em Munique.

A BMW também lembrou sua importante presença nos Estados Unidos, na medida em que sua fábrica de Spartanburg (leste) é a maior fábrica de veículos do mundo.

"Somos um exportador líquido nos Estados Unidos, onde produzimos e exportamos mais carros do que vendemos no país, o que é bom para a economia", disse o porta-voz, referindo-se ao mercado dos Estados Unidos como uma "segunda casa" para a BMW.

