Agente penitenciário é morto após agredir a irmã deficiente em Lebon Régis, no Meio-Oeste de SC

07/01/2017

Um agente penitenciário, identificado como Marcelo do Prado Veiga, de 35 anos, morreu após ser baleado neste sábado à noite em Lebon Régis, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Em nota, o Departamento de Administração Prisional (DEAP) informou que a morte de Veiga ocorreu por conta de um desentendimento familiar, descartando que o crime tenha ligação com a atual crise nos presídios brasileiros.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado pelo pai de Veiga, o autor dos disparos é o cunhado da vítima. Ele teria disparado contra o agente penitenciário para tentar contê-lo. Veiga, conforme o relato, chegou "alterado" na casa da irmã, de 55 anos, que é deficiência física, e a agrediu. Os tiros, segundo um site de notícias local, teriam atingido o rosto e o ombro do agente, que morreu no local.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a vítima "Marcelo Veiga possuía varias passagens e rotineiramente causava transtornos em sua família". Veiga atuava como agente na penitenciária de São Cristóvão do Sul.



