Aeronáutica desmente boato sobre queda de avião que matou Teori

Avião caiu a dois quilômetros do aeroporto de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro

Avião caiu a dois quilômetros do aeroporto de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro Foto: FÁBIO MOTTA / ESTADAO CONTEUDO

A Aeronáutica, por meio de sua assessoria de imprensa, desmentiu neste domingo uma informação sobre a queda do avião em que viajava o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki. Segundo o boato, o piloto Osmar Rodrigues foi orientado pela torre de controle localizada no Rio de forma equivocada, de modo que a aeronave caísse, matando o ministro.



O responsável pela suposta instrução equivocada seria uma pessoa identificada como "sargento Marcondes", que não existe, segundo a Aeronáutica. O "alerta", que começa com a frase "a casa caiu!" e atribui a informação a "uma fonte anônima da Aeronáutica", está sendo compartilhado indiscriminadamente nas redes sociais, apesar do conteúdo fantasioso. O objetivo do personagem Marcondes seria prejudicar o andamento da Operação Lava-Jato, da qual Teori era relator.

"Com relação ao boato que circula nas redes sociais sobre a influência de um tal sargento Marcondes no acidente com a aeronave que transportava o ministro do STF Teori Zavascki e outros passageiros, no dia 19/01/2017, informamos que NÃO É VERDADE. Não existe militar com esse nome na equipe de serviço responsável por aquela área de controle, nem havia qualquer comunicação com o piloto da aeronave matrícula PR-SOM durante a aproximação para o pouso em Paraty, porque o aeródromo não possui órgão de controle de tráfego aéreo", diz nota oficial emitida pela Aeronáutica. "Ressaltamos que todos os procedimentos realizados pelos órgãos de controle durante o voo estiveram de acordo com as legislações vigentes, inerentes aos serviços de controle de tráfego aéreo", afirma ainda a nota.

O cockpit voice record (gravador de voz da cabine) do avião já está em Brasília, no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), para ser analisado. Lá podem estar conversas que o piloto teve com a torre de comando do aeroporto de Congonhas, registradas enquanto o avião estava ainda em São Paulo, e, já em Paraty, área não controlada, e comunicações com pilotos de outras aeronaves que estivessem voando pela região, em que o piloto pode ter relatado a baixa visibilidade.

O avião saiu com Teori e outras três pessoas, além do piloto, às 13h01min da quinta-feira, com destino a Paraty, e caiu no mar perto da Ilha Rasa, após meia hora de voo e a dois quilômetros da cabeceira da pista do aeroporto da cidade do sul fluminense.