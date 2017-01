Adolescente que matou turista em Florianópolis se apresenta à polícia e alega tiro acidental

Segurança 10/01/2017 | 00h03 Atualizada em

O adolescente que matou a turista gaúcha Daniela Scotto, 38 anos, na comunidade do Papaquara, em Florianópolis, se apresentou em uma delegacia de polícia do Norte da Ilha, no Ingleses, na noite desta segunda-feira. Ele alegou, em depoimento, que o tiro foi acidental. O menor de 17 anos, que não teve o nome divulgado, era procurado desde o dia 1º de janeiro deste ano, dia em que ocorreu o crime.

Acompanhado por um advogado, o adolescente confessou que estava armado na noite do crime e que, como carro em que Daniela estava era de cor preta, ele achou que pudesse ser um inimigo e apontou a arma, mas que o tiro teria sido acidental. A informação é do delegado regional da Grande Florianópolis, Verdi Furlanetto. Segundo ele, o menor tem passagens pela polícia por tráfico de entorpecentes e desacato e agora será transferido para um Centro de Atendimento Socioeducativo (Case).

Ainda de acordo com o delegado, o adolescente teria pedido para que quando fosse apreendido, não ficasse na mesma ala com integrantes de uma facção criminosa do Estado. A Justiça já havia expedido um mandado para apreender o menor e, desde a madrugada em que o crime ocorreu, a Polícia Militar operava no acesso da comunidade do Papaquara.

Apesar do suspeito ter se apresentado à polícia, o inquérito ainda não foi concluído. O delegado da Polícia Civil Eduardo Mattos, responsável pelo caso, afirmou na noite desta segunda-feira que "não estão descartadas novas prisões". O nome do advogado de defesa que representa o adolescente não foi informado.



Colaborou Larissa Neumann



