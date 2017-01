Adolescente de 15 anos liga 758 vezes para os bombeiros de Lages em menos de 24 horas

Atenção! 18/01/2017 | 21h52 Atualizada em

Uma adolescente de 15 anos foi identificada, nesta quarta-feira, como a responsável por uma série de trotes ao número de atendimento do Corpo de Bombeiros de Lages, na Serra Catarinense. Conforme informações do comandante Ivonilso Varela Duarte, foram registradas 758 ligações do mesmo número nas últimas 24 horas. No relato, o comandante conta que as chamadas chegaram a atrapalhar o trabalho dos bombeiros durante uma ocorrência na tarde desta quarta.

Nos 15 minutos em que a guarnição levou para se deslocar ao local do acidente e prestar socorro a uma motociclista, que foi atropelada por um caminhão, o batalhão atendeu 23 ligações, sendo que 19 eram trotes. A autora das ligações foi identificada após uma rápida investigação. O próprio comandante teria ido até a casa da adolescente para alertar os pais sobre o ocorrido. O caso foi registrado na delegacia de polícia da cidade.

Por fim, o comandante pede a colaboração da população em orientar e monitorar as crianças para que casos como esse diminuam. Duarte esclarece, por fim, que o batalhão possui "somente um militar operador para atender telefone, despachar ocorrências pelo rádio, gerar ocorrências e avisar hospitais em casos de vítimas em estado grave ou pedir recursos adicionais, caso necessário".



