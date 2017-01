Acordo pode reabrir à visitação a trilha do Farol de Cabeçudas em Itajaí

Turismo 18/01/2017 | 10h00 Atualizada em

Foto: Rafaela Martins / Agencia RBS

A prefeitura de Itajaí está tentando convencer a Marinha a abrir para visitação o Farol de Cabeçudas, que dá acesso à Praia da Solidão. O lugar é belíssimo, mas a área é restrita. Há cerca de dois anos a Marinha decidiu apertar o cerco contra quem dava um ¿jeitinho¿ de acessar a trilha.



A proposta do secretário de Turismo, Evandro Neiva, é que a prefeitura fique responsável pela segurança, operação e manutenção da trilha.Os Bombeiros também devem propor à Marinha que haja tolerância para com os banhistas que chegam à Praia da Solidão contornando o Canto do Morcego, com a maré baixa, e depois não conseguem voltar na maré alta.



Na semana passada os guarda-vidas socorreram sete pessoas que foram arrastadas pelo mar ao tentar voltar para a Praia Brava.