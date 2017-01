Acidentes nas rodovias de SC matam  16 pessoas em quatro dias no feriado de Ano-Novo

Trânsito 03/01/2017 | 09h45 Atualizada em

O feriado de Ano-Novo em Santa Catarina teve pelo menos 16 mortes nas rodovias estaduais e federais. Os acidentes ocorreram entre a última sexta-feira, dia de maior fluxo de veículos para a vinda ao Estado; e segunda-feira, no principal dia de volta para casa das festas.

Do total de casos, seis foram na BR-282, região de Lages. Cinco em Bocaina no Sul, na sexta-feira, e uma em Capão Alto, nesta segunda. Nas estradas estaduais, o acidente mais grave foi na SC-114, em Otacílio Costa, quando duas mulheres e uma criança foram vítimas da colisão.

O número total é o dobro do registrado nos quatro dias do feriado do Natal, quando oito pessoas morreram. Veja abaixo a lista completa dos acidentes com mortes neste feriado do Réveillon.

Dia 30 de dezembro

BR-280: Um caminhoneiro de 38 anos perdeu a vida na última segunda-feira, 30. A vítima foi atropelada no km 22 da rodovia, por volta das 10h. O homem chegou a ser encaminhado ao Hospital, mas não resistiu.

SC-114: Três pessoas, sendo duas mulheres e uma criança, morreram na noite do dia 30, na Serra catarinense. Pelo menos outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente.



BR-282: Cinco pessoas da mesma família morreram em um acidente na noite do dia 30. A ocorrência aconteceu por volta das 18h30min no Km 174,5, em Bocaina do Sul.

Dia 31 de dezembro

SC-437: Duas pessoas morreram num acidente em Imaruí, no Km 11,5 da rodovia. Uma motocicleta conduzido por um homem de 29 anos saiu da pista e bateu no poste existente no local. A moça de 26 anos que estava na garupa e o condutor morreram no local. O veículo tinha placa de Criciúma.

1º de janeiro

Sem acidentes com morte.

2 de janeiro

BR-101: Um menino de apenas 13 anos morreu, à meia-noite, no Km 63,7 da rodovia, em Araquari, no Norte do Estado. Ele foi atropelado por um Vectra com placas de Guaramirim. O motorista do carro, de 42 anos, não se feriu.

BR-101: Já por volta da 1h30min, uma saída de pista no Km 106,5 em Penha, no Litoral de SC, vitimou um homem de 64 anos. Segundo a PRF, ele dirigia um caminhão modelo Iveco Stralis, com placas de Campo Largo (PR).



BR-282:Uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas na colisão frontal entre um Palio, com placas de Balneário Camboriú, e um caminhão, com placas de Vargeão, às 5h20min. O condutor do carro morreu no local e não foi identificado pela PRF. Os feridos graves também estavam no Palio.

BR-101:Um jovem de 24 anos morreu atropelado no Km 192, em Biguaçu, por volta de 21h. Ele foi atingido por um Gol de Florianópolis. O motorista saiu ileso. O rapaz que morreu não foi identificado pela PRF.

BR-116: A batida de frente entre um Palio de Lages e um caminhão de Cândido Mota (SP) deixou uma mulher de 28 anos morta às 23h, no Km 263, em Capão Alto. O motorista do caminhão saiu ileso.

