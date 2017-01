Acidentes matam seis pessoas em Santa Catarina no fim de semana

Violência no trânsito 29/01/2017 | 23h26 Atualizada em

O fim de semana terminou com pelo menos seis mortes no trânsito em Santa Catarina. O acidente mais grave aconteceu na manhã de domingo, em Blumenau, quando duas pessoas morreram e outras sete ficaram feridas na SC-108, no trecho da serra da Vila Itoupava. Um Meriva e um Fusion seguiam em direções contrárias e bateram de frente.



Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), havia quatro pessoas no Fusion e cinco no Meriva. Adalmo Schmitz, 41 anos, estava no Fusion e morreu na hora. Uma passageira do Meriva, Azalinda Greuel Rudiger, 62, também não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Entre as outras sete pessoas que ficaram feridas, pelo menos duas foram socorridas em estado grave. A suspeita é de que o Fusion, que seguia de Blumenau para Massaranduba, teria invadido a pista contrária e atingido o Meriva. A polícia ainda não sabe o que motivou o desvio do veículo para a outra pista.



Também na manhã de domingo, um homem morreu após ser atropelado no km 149 na BR-101, próximo de Itapema, no litoral Norte. Ele não foi identificado. O motorista do Apolo que atropelou a vítima não se feriu. Segundo a concessionária que administra a rodovia, o homem aparentava ter 35 anos e não portava documentos pessoais.



No final da tarde de domingo, uma motorista morreu após sair da pista e bater o carro em uma árvore em Agronômica, no Vale do Itajaí. O acidente aconteceu no km 155 da BR-470. A condutora, que não teve a identidade divulgada, estava sozinha no veículo.



No sábado, um ciclista morreu em um acidente que envolveu outros dois veículos na SC-370, em Tubarão, no Sul do Estado. Douglas Jung Júnior, de 36 anos, seguia no acostamento quando um motociclista tentou uma ultrapassagem proibida e atingiu a traseira da bicicleta. Com o impacto da batida, Douglas foi projetado para baixo de uma carreta que seguia no sentido Gravatal-Tubarão. O motorista do caminhão não conseguiu evitar o atropelamento.



Conforme a PMRv, o motociclista apresentava sinais de embriaguez e recebeu voz de prisão. Em Chapecó, uma batida entre duas motocicletas resultou na morte de um adolescente de 16 anos, também no sábado. O acidente ocorreu no prolongamento da avenida Getúlio Vargas, no bairro Líder. Davyd Silva era caroneiro de uma das motos e não resistiu. Outras duas pessoas ficaram feridas, mas sem risco de morte.



Domingo teve acidentes com feridos na SC-401



A madrugada e a manhã do domingo também foram violentas na SC-401, que leva às praias do norte da Ilha, em Florianópolis. Cinco pessoas ficaram feridas em três acidentes na rodovia. Todas as vítimas seguiram para o hospital Celso Ramos, na Capital. Uma delas em estado grave, com suspeita de fratura em um membro inferior. Todos os acidentes ocorreram no sentido centro-bairro.



O primeiro deles foi por volta de 5h, nas proximidades da Associação Catarinense de Medicina, e envolveu um Fiat Tipo, placas de Florianópolis, e um Ford Ka, de São José. Segundo a PMRV, a colisão foi frontal. Outro acidente aconteceu por volta de 7h. Uma mulher capotou o veículo que conduzia nas proximidades do bairro Vargem Grande. Eae foi socorrida pelo Samu com ferimentos leves. Também na manhã deste domingo, um taxista que seguia do centro para Canasvieiras perdeu o controle do veículo e caiu em um barranco às margens da rodovia. O homem estava sozinho.