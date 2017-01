Acidente com balsa deixa 34 feridos em Lisboa

Lisboa 25/01/2017 | 12h00

Trinta e quatro passageiros ficaram levemente feridos nesta quarta-feira após um acidente de uma balsa que colidiu com o cais em um porto fluvial de Lisboa, informou à AFP um porta-voz da Autoridade Marítima.

No início da manhã, a balsa que vinha de Barreiro, na margem sul do Tejo, com 561 passageiros a bordo, "bateu violentamente na doca da Praça do Comércio", explicou Pedro Coelho Dias.

"O batida lançou alguns dos passageiros que já estavam posicionados na saída da balsa à espera da atracagem, causando ferimentos leves", disse ele.

"A embarcação desacelerou, mas não conseguiu parar a tempo e colidiu com o cais. As pessoas que estavam prontas para desembarcar entraram em pânico", disse à televisão portuguesa Luis Filipe, um dos passageiros.

Os passageiros sofreram ferimentos leves em razão das quedas, segundo um porta-voz do Hospital Sao José.

Os feridos foram levados para hospitais da região, segundo o porta-voz.

As causas do acidente ainda não foram estabelecidas, mas as autoridades trabalham com as hipóteses da velocidade alta e a falta de visibilidade devido à névoa.

* AFP