Acesso às galerias da Câmara de Vereadores da Capital é interditado por tempo indeterminado

25/01/2017 | 20h49 Atualizada em

Público não poderá mais acompanhar as sessões presencialmente enquanto o espaço não for inspecionado Foto: Marcus Bruno / Agência RBS

O acesso às galerias da Câmara de Vereadores de Florianópolis ficará interditado até que os espaços passem por avaliação do Corpo de Bombeiros. A restrição foi anunciada nesta quarta-feira, em comunicado oficial assinado pelo presidente do Legislativo da Capital, o vereador Guilherme Pereira (PR).

Tratam-se das áreas onde o público acompanha presencialmente as sessões. Segundo o comunicado, a determinação se deve ao fato de o local não oferecer mais a segurança necessária para receber visitantes devido aos danos provocados na sessão desta terça-feira.

Foram identificadas rachaduras nas paredes e o comprometimento dos vidros que isolam o espaço do plenário, além da estrutura do mezanino. A decisão de interditar o acesso foi tomada em conjunto com todos os vereadores, equipe técnica da Câmara, Guarda Municipal e Polícia Militar.

Os bombeiros foram acionados para que a vistoria no prédio seja realizada o mais brevemente possível.