Abóbora gigante é colhida por agricultores do Oeste de SC

Uma abóbora gigante, com mais de 30 quilos, foi colhida em um sítio de Concórdia, no Oeste catarinense. Ela atingiu o tamanho depois de dois meses do plantio, conforme os proprietários.

- Meu sogro trouxe estas sementes de Piratuba (meio-oeste catarinense). Depois de dois meses do plantio, tivemos que colher a abóbora ainda verde, porque os bichinhos já a estavam atacando, poderia até apodrecer - disse Viviane Cenci Formagini, em entrevista ao G1 Santa Catarina.

Em janeiro de 2016, agricultores de Piratuba ficaram famosos por colherem 5 abóboras gigantes.

A família não pode pesar a hortaliça porque a propriedade dispõe apenas de uma balança com capacidade de até 30 quilos. Mas a circunferência da abóbora mede 1m60cm

- Minha filha de 5 anos tentou abraçar a abóbora e não conseguiu, ela é gigante - contou.

Na noite de terça-feira, a família cortou a abóbora, mas ela estava cheia de bichinhos por dentro. Assim Viviane contou que terá de descartar o alimento.

De acordo com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), o peso médio de uma abóbora é de 20 quilos.



