Abertura do Rip Curl Grom Search 2017 em Floripa já conta com surfistas de 9 estados. Irmã de Medina vai competir na Joaquina

Tradicional campeonato formador de talentos e que tem como grande destaque as vagas para a grande final internacional, reunindo surfistas de todo o planeta, o Rip Curl Grom Search já tem garantido o excelente nível técnico em 2017.



Competidores de nove estados já confirmaram presença na abertura do Circuito, nos próximos dias 28 e 29, na Praia da Joaquina, em Florianópolis/SC.

No evento que já teve ninguém menos do que Gabriel Medina como o melhor do Mundo, a expectativa é de grandes disputas nas quatro categorias – grommet (até 12 anos), iniciante (no máximo 14 anos), mirim e feminina (ambas com limite de 16 anos).

Estarão nas disputas atletas de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e também Rio Grande do Norte e Paraíba.

Dois atuais campeões estarão defendendo seus títulos, o catarinense Leo Barcelos, que inclusive representará o Brasil na final internacional deste ano, e o potiguar Matheus Sena.

Na feminina, a briga promete ser muito boa com Carol Bonelli e Maju Freitas, vindo do Rio de Janeiro, e Sophia Medina, a irmã caçula de Gabriel.

Outros destaques são os também catarinenses Lucas Vicente, Wallace Vasco, Luiz Mendes e Leo Casal, os paulistas Rodrigo Saldanha, Daniel Adisaka, Roberto Alves e Gustavo Giovanardi, além do paranaense Ryan Cordeiro e do potiguar Fabrício Rocha.

Manobras radicais de Lucas Vicente poderão ser acompanhdas no Rip Curl da Joaca Foto: Munir El Hage / Divulgação

No total, o Rip Curl Grom Search terá três etapas, com disputas também em Búzios/RJ, na Praia de Geribá, e São Sebastião/SP, na Praia de Maresias. Os campeões da mirim e da feminina garantirão vagas para a final internacional de 2018, em algum lugar do Mundo.

- Além do excepcional nível técnico nas ondas, o Rip Curl Grom Search faz valer o slogan Muito mais do que um campeonato de surf, com várias ações para os atletas fora do mar. Será um grande final de semana¿, ressalta o gerente de marketing da Rip Curl, Fernando Gonzalez.

Além da competição, evento proporciona interatividade entre os atletas e muita diversão Foto: Basílio Ruy, Fecasurfe, divulgação