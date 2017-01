A um mês do Carnaval, escolas de samba de Santa Catarina esperam apoio financeiro para os desfiles

Sem recursos 24/01/2017 | 10h14 Atualizada em

A um mês para o Carnaval, o ritmo de preparativos está a passos lentos nas cidades catarinenses com maior tradição na festa devido a falta de recursos e garantias de verba. Os samba-enredos já estão na ponta da língua, os ensaios em ritmo frenético, mas sem apoio financeiro garantido, as escolas deixaram as alegorias, fantasias e enfeites de carros para depois.

A Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte lança edital a partir de hoje até o dia 2 de fevereiro para as prefeituras inscreverem projetos para angariar verbas para a folia deste ano. Cerca de R$ 4 milhões do Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo devem ser liberados. A questão é que, segundo o titular da pasta Leonel Pavan, os recursos serão destinados apenas para infraestrutura, como contratação de banheiros químicos, palcos, iluminação, som, tendas, arquibancadas e segurança.

— O foco são as duas cidades com festa de repercussão nacional, Florianópolis e Joaçaba, e as duas cidades históricas, São Francisco e Laguna, que têm um Carnaval mais sólido — explica Pavan.

Na Capital, os ensaios nas escolas do Grupo Especial já estão a todo vapor. A confecção de fantasias e carros alegóricos, no entanto, ainda é tímida porque as entidades aguardam ter garantia de recursos por parte de patrocinadores oficiais. A expectativa é que até quinta-feira, dia 26, seja anunciado um novo apoiador.

R$ 1 milhão da iniciativa privada confirmado

De acordo com o presidente da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis (Liesf) Joel da Costa, há dois patrocinadores da iniciativa privada confirmados para o desfile do Carnaval 2017, o que totaliza, até agora, o aporte de R$ 1 milhão para a realização do evento.

Uma terceira empresa, uma cervejaria, deve ser anunciada na quinta-feira, e trará mais tranquilidade - mesmo que com um valor menor do que o do ano passado - para que o desfile ocorra com brilho. Em dezembro de 2016, o então prefeito Cesar Souza Junior (PSD) cortou o repasse dos recursos ao Carnaval, por conta da crise financeira da prefeitura. Escolas e Liga agora correm contra o tempo para buscar patrocinadores. A Liesf confirmou no início de janeiro que ao menos o desfile do grupo especial está garantido.

— Além dessas três empresas, também estamos na corrida para a conquista de mais patrocínios por meio da Lei Rouanet - complementou Joel.

O apoio com infraestrutura deverá vir por parte do governo do Estado. Prefeituras poderão se cadastrar para receber os recursos para locação de sonorização, trio elétrico, iluminação, banheiros químicos, arquibancada e serviços de segurança. Já a manutenção, como limpeza, reformas na arquibancada, pintura da Passarela Nego Quirido, explicou Joel, é de responsabilidade da prefeitura.

— Eles já estiveram no local para fazer a análise do que precisa ser feito - disse o presidente da Liga.

A venda dos ingressos será realizada pelo site Blueticket e pessoalmente nas Lojas Koerich. Todos os valores serão confirmados na semana que vem.

Leia também:

Três escolas vão para a avenida na maior festa do Sul do Brasil, em Joaçaba



Desfile das escolas de samba de Laguna ainda não está garantido