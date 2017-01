A temporada do século

Moacir Pereira 16/01/2017 | 09h57 Atualizada em

Os primeiros 15 dias do verão catarinense estão irretocáveis no que se refere às condições climáticas. Céu claro, altas temperaturas, pouca chuva e as delícias do Oceano Atlântico banhando as praias do litoral. Quem veio deve ter algumas dezenas de queixas e críticas do turismo amador que aqui se pratica, da indisciplina no trânsito, da bagunça comercial nas praias, da invasão de traficantes, drogados e craqueiros, dos abusos e desrespeito à lei do silêncio. Mas em relação ao tempo, ninguém tem do que reclamar. Está excelente!



Em relação aos serviços públicos, registros de falta de energia em vários balneários. Portanto, a Celesc tem muito o que melhorar.

Principal serviço publico durante a temporada _ até mais precioso do que a luz _ o sistema de abastecimento d¿água tem funcionado muito bem, repetindo o qualificado serviço que a Casan ofereceu no verão passado, sem racionamentos ou cortes inesperados.

O destaque agora fica, também, com a Casan. O presidente Valter Galina e equipe estão a merecer o troféu do ano em relação às medidas de combate à poluição nas praias do norte da Ilha.

As escunas que fazem o circuito nessas praias registram a maior demanda de turistas nacionais e estrangeiros. São mais de dois mil por dia, conduzidos por 15 embarcações. Ficam no trapiche ao lado do rio do Braz, no ano passado a maior vergonha da Capital, com esgoto escurecendo as águas. Manchetes ganharam os jornais do Brasil e da América Latina.

A Casan realizou notável trabalho de recuperação ambiental. Investiu em nova Estação, limpou o rio do Braz e criou soluções técnicas inexistentes no resto do Brasil.

Os milhares de veranistas e turistas não se cansam de ressaltar a eficiência da Casan este ano. Cardumes de peixes, crustáceos e água claríssima nas águas do norte da Ilha lembram as maravilhas do Caribe. Com muito mais beleza e acidentes geográficos.

A Casan provou que, havendo vontade política e determinação, graves problemas que afligem as comunidades podem ser resolvidos.

Violência

Santa Catarina teve aumento no número de homicídios entre 2005 e 2015, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O crescimento da criminalidade foi de 66,44%. Houve elevação de 7,21 para 12 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. São Paulo teve queda de 53,32%, passando de 18,21 para 8,5. O Rio Grande do Sul aumentou na década 70,25% e o Paraná registrou queda de 63,47%

Secretário

O ex-prefeito de Florianópolis, Cesar Souza Junior (PSD), vai integrar o primeiro escalão do governo Raimundo Colombo. Está decidido que ocupará a Secretaria de Assuntos Estratégicos, hoje exercida por seu pai, o deputado federal Cesar Souza (PSD).

Com a volta de Cesar Souza para a Câmara Federal, o deputado Edinho Vez, do PMDB, retorna à condição de suplente.

Reação

Lideranças do PMDB catarinense, que já andam de cara torcida com a entrada do PP no Secretariado Estadual, acham que Colombo estica demais a corda com esta nova mudança. O partido perde um representante na Câmara Federal. E fica cada vez mais evidente a opção do governador pelo PSD no projeto de 2018.

Ausência

Frustraram-se as expectativas dos organizadores da visita do deputado Jovair Arantes (PTB-GO) no fim de semana em Florianópolis. A reunião que aconteceu no gabinete do vice-presidente da Assembleia, deputado Aldo Schneider(PMDB), teve a presença de apenas dois deputados federais: Rogério Mendonça, o Peninha, do PMDB, que organizou a agenda, e Esperidião Amin, do PP. Arantes (2o à direita) esteve com Peninha e deputados federias no Box 32 do Mercado Público.

Foto: Beto Barreiro / Divulgação

O voto

O deputado Esperidião Amin (PP) já sinalizou que, por exclusão, votará na reeleição do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). Participou do encontro na Casa da Agronômica, quando criticou Maia de corpo presente, apontando dois equívocos graves da Mesa: quando tentou votar o projeto, sem assinaturas, que anistiava os crimes de caixa 2 e ao decidir pautar o projeto mutilado das 10 medidas contra corrupção.

Perda

Família Daux de luto com o falecimento em Florianópolis de dona Janice Pereira Daux, viúva do empresário Nagib Daux, um dos sócios do grupo empresarial da rede de cinemas da Capital e Laguna no século passado. Durante anos inovou o comércio lojista com a Jane Modas, na rua Padre Miguelinho. Era, sobretudo, um excepcional ser humano: sensível, alto astral, profunda espiritualidade, de princípios e valores.

Avaliações

O presidente da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate), Daniel Leipnitz, emitiu nota de apoio às medidas propostas pelo prefeito Gean Loureiro à Câmara Municipal. Destacou a inclusão do Fundo Municipal de Inovacão. Já o Sindicato dos Servidores Municipais publicou nota condenando várias medidas que atingem o funcionalismo.

