A política e a cultura da violência

Moacir Pereira 25/01/2017 | 08h00 Atualizada em

A votação do pacote de medidas saneadoras e de enxugamento da máquina da Prefeitura de Florianópolis – inadiáveis na Capital como na esmagadora maioria dos municípios catarinenses – está sendo marcada pela ruptura do sistema democrático de representação e a prevalência da cultura da violência, herança do lulopetismo. Quando petistas e seus aliados conseguem aprovar propostas nos órgãos legislativos, celebram como decisões democráticas, populares, participativas etc. Quando seus representantes nos parlamentos não têm votos suficientes para a defesa de privilégios ou aprovação de projetos de efeitos duvidosos, partem para atos de violência, vandalismo puro, depredação do patrimônio.



Invadir a Câmara de Vereadores e destruir peças, móveis e documentos históricos de Florianópolis constitui ato intolerável que deveria merecer veemente condenação de todos os vereadores, autoridades e instituições.

Os vereadores de Florianópolis – e de outras cidades do Estado – estão diante de decisões que podem resgatar o poder original e legítimo de investimento das prefeituras. Ou as novas gestões continuarão submetidas a um corporativismo suicida que vem provocando resultados desastrosos.

A questão fundamental está posta: será mesmo que 60% a 78% de toda a arrecadação de Florianópolis deve ser destinada aos salários de 10 mil servidores públicos, como alega o prefeito Gean Loureiro? Ou antigos privilégios e estruturas devem ser revistos para viabilizar indispensáveis investimentos púbicos em educação, saúde, segurança e infraestrutura?

Outra realidade: minorias barulhentas costumam impor sua vontade à uma maioria que trabalha e paga os impostos, sustentando máquinas ineficientes e muitas vezes improdutivas. Isto tem que acabar!

Mudanças

Presidente da Fiesc, Glauco José Corte, manteve ontem reuniões com os ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento), juntamente com presidentes de federações de cinco outros Estados. Na pauta, estudos relacionados com a reforma tributária. Os dois encontros foram realizados no Ministério da Fazenda. Meirelles (à direita na foto, ao lado de Glauco) desenhou cenário otimista para a economia brasileira.

Radicalização

Vereadores de oposição tiveram um comportamento lamentável na sessão extra da Câmara de Florianópolis que aprovou o projeto de reforma administrativa da Prefeitura da Capital. Com manifestações radicais, tumultos e proclamando que a reunião era um teatro e uma ópera bufa, acabaram incentivando os servidores à depredação do Legislativo. O presidente Guilherme Pereira classificou os servidores que quebraram instalações de ¿vândalos¿.

Recuperações

Empresário Mário Petrelli, presidente de honra do grupo RIC, que sofreu um AVC no fim de semana, passa bem no Hospital de Caridade. Deve ser transferido hoje da UTI para um apartamento. Outra boa notícia vem do Hospital Albert Einstein, onde está internado o empresário Antônio Carlos de Castro Ramos (Toninho), da construtora ACCR. Recupera-se bem e hoje deve também ser transferido para um apartamento.

A ocupação

Juiz federal da Vara Ambiental, Marcelo Krás Borges, diz que consultou a procuradora do Estado, Tatiana Coral Mendes de Lima, sobre o pedido do Ministério Público Federal, para a transferência dos 85 índios gaúchos e paranaenses do Terminal Rita Maria para a Casa José Boiteux. A procuradora informou que o magistrado estava irredutível em acomodar os silvícolas na Casa José Boiteux.

Condecorações

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura promove amanhã, às 20h, na sede da ACE, solenidade de outorga de condecorações e homenagens a entidades e profissionais. Receberão a Medalha do Mérito do CREA-SC os engenheiros Albino Mantelli, Ronaldo Coutinho de Azevedo, Gilberto Vieira Filho, Pedro Alberto de Miranda Santos, Joaquim Godinho dos Santos e Ancelmo Fábio de Morais. E também a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Concórdia e Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Itajaí. O engenheiro civil Lourenço Faoro terá o nome inscrito no Livro do Mérito.

Teto do SUS

Secretário da Saúde, Vicente Caropreso, viaja hoje a Brasília, onde terá a primeira audiência com o ministro Ricardo Barros. Voltará a tratar de antigo problema da saúde catarinense: os repasses financeiros sobre o teto do SUS de média e alta complexidade. No ano passado, o governo central bloqueou as cirurgias eletivas desta categoria. Se houver readequação do teto, o ministério transferirá ao Estado R$ 6 milhões todos os meses.

Curtas

+ Na abertura dos trabalhos do TRE-SC, o juiz federal Antônio Fernando Schenkel do Amaral e Silva assumiu o cargo de juiz eleitoral substituto.

+ Vereador Robinson Cardoso apresentou representação no Ministério Público Estadual denunciando nepotismo na Prefeitura de Itajaí.

+ Jornalista Francisco Alves é o novo Assessor de Imprensa da Secretaria Estadual da Administração.

Acompanhe as publicações de Moacir Pereira