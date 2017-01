"A gente não pode brincar com isso", diz Colombo sobre crise no sistema prisional brasileiro

Segurança 19/01/2017 | 10h47 Atualizada em

Governador garantiu que equipes de inteligência trabalham no assunto Foto: Governo do Estado / Divulgação

O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo (PSD), falou nesta quinta-feira pela primeira vez sobre a crise no sistema penitenciário nacional. O comentário ocorreu durante agenda no Sul do Estado, onde foi inaugurada a nova etapa do Contorno Viário de Criciúma.

Segundo Colombo, o Estado está atento ao problema nos presídios, que segundo ele é nacional e grave. O governador garantiu que as equipes de inteligência catarinenses estão trabalhando no assunto:

— A gente não pode não acompanhar. Graças a Deus, até agora, não há nenhum nível de ocorrência, mas a gente não pode brincar com isso.

Colombo lembrou na entrevista que SC já enfrentou uma crise parecida. Ele fez referência aos ataques a ônibus, patrimônio público e agentes policiais ocorridos no Estado entre 2012 e 2014, e reforçou o trabalho das forças de segurança para evitar transtornos nas cidades catarinenses:

— Uma das funções mais importantes do Estado é garantir a ordem e a segurança das pessoas.



