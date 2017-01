4 pessoas são presas por suspeita de fraude em concurso em Jardinópolis

Oeste de SC 30/01/2017 | 10h46 Atualizada em

Após uma investigação da Polícia Civil de Coronel Freitas, quatro pessoas foram detidas por suspeita de fraude em um concurso público realizado na cidade de Jardinópolis, Oeste de Santa Catarina. As prisões aconteceram no domingo, após a realização do processo seletivo para os cargos de dentista, psicólogo, assistente social, monitor de informática e professor para a prefeitura do município.

Conforme informou a polícia, dois homens e duas mulheres foram flagrados com pedaços de papel contendo o gabarito das questões após a prova. O grupo foi encaminhado à delegacia de Chapecó e as investigações continuam com a intenção de identificar e prender os demais envolvidos na fraude.

— As duas mulheres, que estavam com os papéis guardados no bojo do sutiã, foram revistas por policiais civis femininas. Diante da utilização indevida de conteúdo sigiloso, a Polícia Civil deu voz de prisão aos candidatos flagrados e os conduziu à Central de Plantão de Chapecó para as providências legais — informou o delegado Vagner Tiago Papini.

As investigações começaram depois que a Polícia Civil recebeu a informação de que pessoas estavam sendo beneficiadas com o gabarito do concurso previamente. A operação que prendeu os quatro suspeitos envolveu 10 policiais de três cidades da região.

A equipe do DC entrou em contato com a prefeitura de Jardinópolis, que somente irá se manifestar sobre o caso após ser notificada oficialmente, o que ainda não teria ocorrido. No site da administração há datas do concurso público, porém não foi possível acessar o edital em que consta o nome da empresa responsável por sua realização.