Cultura 12/01/2017 | 09h01

34ª Festa Pomerana começa hoje distribuindo tradição e alegria em Pomerode

Mais do que chope, comidas típicas e alegria, a festa é um lugar marcado pelo afeto

Jussara e Márcio Porath com a filha Isabela. O casal se conheceu e se casou na Pomerana. Foto: Mariana Furlan / Agencia RBS

Aline Camargo aline.camargo@santa.com.br

Tudo começou na Pomerana... de 2009. É assim que o casal Jussara Porath, 30 anos, e Márcio Porath, 37, conta a história do dia que mudou a vida dos dois enquanto passeavam na festa que anima qualquer um nas tradições germânicas. Um ano depois de se conhecerem, eles oficializaram a relação e escolheram para o enlace o lugar onde se viram pela primeira vez: o Pavilhão onde o evento acontece.



Era sexta-feira, 23 de janeiro, quando se conheceram. Márcio é o Festbitter da festa, uma espécie de "convidador", como ele mesmo define. Os olhares deles se cruzaram pela primeira vez enquanto ele se preparava para entrar no palco e divertir o público entre a troca de bandas. Se aproximaram com a ajuda de um ex-aluno dele e o que aconteceu depois todos nós sabemos: o que a Festa Pomerana uniu, ninguém separa. Um ano depois, o dia 23 era sábado e o casamento não só foi realizado no evento como seguiu as tradições de um típico matrimônio de época.



Márcio conta que até o casamento típico era uma tradição da festa, mas a organização já tinha definido que as celebrações não aconteceriam mais. Ele, que sonhava em se casar durante a comemoração, tanto insistiu que conseguiu autorização para celebrar a união:



— Eu venho desde que tinha a idade da minha filha, sou o Festbitter há mais de 15 anos e a festa representa tudo para nós.



A celebração seguiu quase todos os ritos dos antepassados, mas Jussara não abriu mão de apenas um detalhe: o vestido. É que segundo a tradição a noiva deveria usar preto, mas ela não quis saber e atravessou a igreja e o pavilhão principal em um clássico longo branco.



O amor que nasceu e foi consagrado em meio às celebrações alemãs já deu um fruto. A pequena Isabela, de três anos, acompanha os pais desde os preparativos para a festa — e tem o próprio traje típico completo, que finaliza com uma tiara de flores coloridas que ornam os cachinhos dourados. Hoje os três frequentam a Pomerana juntos, onde o casal comemora o aniversário da união — viajar nesta época está fora de questão. Márcio, inclusive, representa o personagem que abre os desfiles, convidando pomerodenses e turistas para aproveitarem a festa até o último segundo.



Expectativa é receber 80 mil visitantes



Assim como casal, muita gente gosta de celebrar a vida na Festa Pomerana. Neste ano a expectativa da organização é receber 80 mil visitantes nos 11 dias de festa. Entre as atrações que atraem o público estão o concurso de Delícias da Tradição Alemã. Outro ponto forte é que a festa oferece apenas cervejas artesanais produzidas na região. Quatro cervejarias — Schornstein, de Pomerode; Wunder Bier, de Blumenau; Borck, de Timbó; e Opa Bier, de Joinville — vão oferecer suas criações e a perspectiva é aumentar em 20% a venda de copos de chope nesta edição.



Agora que você já sabe que a Festa Pomerana é muito mais que uma celebração germânica e que pode esconder amores em seus corredores enfeitados de fitas, flores e personagens alemães, confira a programação da 34ª edição e não perca a chance de se deliciar e se divertir. Ein Prosit!