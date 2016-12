Verão alternativo: veja a lista dos shows mais descolados do verão

Agende-se 30/12/2016 | 07h06 Atualizada em

Fazer listas de festas durante a temporada já virou clichê, mas não há como escapar delas. O calor do verão faz com que as pessoas saiam da toca, conheçam gente nova e descubram novidades musicais. Florianópolis tem uma agenda robusta em 2017, com atrações das mais populares às mais alternativas. Diante de tanta opção, o Anexo fez uma curadoria dos shows mais legais em janeiro e fevereiro.

Procuramos fugir das opções do mainstream, aquelas atrações que sim, são clássicas, mas que todos os anos se apresentam na cidade. Em vez de escutar as mesmas músicas de sempre, aqueles pagodes e sertanejos que já tocam em todas as festinhas e rádios, que tal começar o ano descobrindo novas sonoridades? Agende-se!

JANEIRO



|| Dia 2

Noite cigana com Mauro Albert

Por que ir: o guitarrista e compositor Mauro Albertt é um dos principais nomes do jazz manouche / gypsy jazz. Ele foi um instrumentista de destaque em Santa Catarina em 2016

Onde: Casa de Noca (Av. das Rendeiras, 1.176, Lagoa da Conceição, Florianópolis). (48) 3238-5310

Quanto: R$ 5 (até 23h) / R$ 10 (depois das 23h)

|| Dia 7

Abertura do Floripa Tem 2017, com label Chocolate, Tropkillaz e DJ Dubstrong

Tropkillaz ficou famoso depois de um remix da música "Hide", do duo N.A.S.A) Foto: Lost Art / Divulgação

Por que ir: Tropkillaz é um projeto de música eletrônica formado em 2012 por André Laudz e Zé Gonzales. Sucesso nos Estados Unidos e Europa, o duo agora cai nas graças do público brasileiro

Onde: Safe (Rua João Pachêco da Costa, 43, Lagoa da Conceição, Florianópolis). (48) 3206-1328

Quanto: R$ 50 (masc) / R$ 40 (fem) - pista



|| Dia 12

Blues in Concert

Por que ir: segunda edição do espetáculo que reverencia os grandes mestres do blues. O show reúne alguns dos principais músicos da cena catarinense, entre eles o guitarrista Cristiano Ferreira

Onde: Teatro Ademir Rosa, no CIC (Av. Irineu Bornhausen, 5.600, Agronômica, Florianópolis). (48) 3664-2628

Quanto: R$ 30 / R$ 15 (meia)

|| Dia 20

Mart¿nália

Por que ir: a sambista filha de Martinho da Vila apresenta canções do novo disco, + Misturado, além de relembrar alguns dos seus sucessos

Onde: Teatro Ademir Rosa, no CIC

Quanto: R$ 140 / R$ 70 (meia), 1º lote. Sócios do Clube do Assinante têm 10% de desconto



|| Dia 21

Festival Floripa Flow

Criolo é uma das atrações do evento Foto: Alexandre Gennari / Divulgação

Por que ir: vai reunir quatro nomes do rap nacional no palco do Centrosul: Criolo, Emicida, Rael e MC Marechal

Onde: Centrosul (Av. Gustavo Richard, 850, Centro). (48) 3251-4000

Quanto: a partir de R$ 80 / R$ 40 (meia e para quem doar 1 kg de alimento) - 3ª lote



|| Dia 25

Brass Groove Brasil e François Muleka

Por que ir: referência na cena instrumental, faz música com groove e combina samba, funk, ijexá, baião e maracatu em arranjos sofisticados. Grupo acompanha o cantor François Muleka em show que é grande oportunidade para conhecer a prata da casa

Onde: Teatro Ademir Rosa, no CIC

Quanto: R$ 30 / R$ 15 (meia)

O cantor François Muleka Foto: Divulgação / Divulgação



FEVEREIRO

|| Dia 5

Jason Mraz

Jason Mraz apresentará sucessos da carreira no P12 Foto: Greg Burke / Divulgação

Por que ir: cantor americano encerra turnê brasileira na Capital com show que reúne os principais sucessos da carreira: I¿m yours, Lucky, I won¿t give up e 93 millions milles

Onde: P12 (Servidão José Cardoso Oliveira, s/n, Jurerê, Florianópolis). (48) 3284-8156

Quanto: a partir de R$ 75 - 8º lote

|| Dia 11

Liniker e os Caramelows

Liniker é uma das revelações da música em 2016 Foto: Pablo Saborido,Revista Tpm / Divulgação

Por que ir: depois de show lotado em novembro, a cantora retorna a Florianópolis com a banda Caramelows. O grupo é uma das boas novas da música brasileira contemporânea

Onde: Teatro Ademir Rosa, no CIC

Quanto: R$ 120 / R$ 60 (meia) - 1º lote. Sócios do Clube do Assinante têm 50% de desconto

|| Dia 25

DOC: Elekfantz e Gui Boratto

Por que ir: o duo catarinense de música eletrônica Elekfantz é sucesso mundo afora e agora apresenta em Florianópolis o novo trabalho, Blush. Toca também Gui Boratto, um dos mais importantes produtores brasileiros

Onde: P12

Quanto: R$ 60 (masc) / R$ 40 (fem), 2º lote

Lugares para ficar de olho:



Circo da Dona Bilica, no Sul da Ilha

Espaço terá agenda de teatro e música no verão. Longe do burburinho, mas programação de excelência e para todas as idades. Na Rua Manoel Pedro Viêira, 601, Morro das Pedras, Florianópolis. (48) 3206-7941



Blue Bird Coffee Pub, no Centro

Bar descolado no Centro da cidade, com pegada underground e agenda musical alternativa e de qualidade. Na Avenida Mauro Ramos, 1.765, Centro, Florianópolis. (48) 3039-0025

