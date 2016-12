Vendaval provoca estragos em Rodeio e Ascurra, no Vale do Itajaí

Tempo 27/12/2016 | 19h00 Atualizada em

Um vendaval atingiu as cidades de Rodeio e Ascurra, no Vale do Itajaí, na tarde desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Ascurra, ocorreram destelhamentos, quedas de árvores e o galpão de uma empresa de materiais plásticos, com estrutura pré-moldada, quase veio abaixo no bairro Glória, em Rodeio.

Os ventos começaram por volta de 16h15min devido a uma tempestade típica de verão, que durou menos de uma hora. As regiões mais atingidas foram o Centro de Rodeio, o bairro Glória, também em Rodeio, e os bairros Guaricanas, Ilze e Estação, em Ascurra. Lonas devem ser distribuídas para as casas que foram destelhadas. Nenhuma pessoa ficou ferida. Uma mulher chegou a ser atingida no braço por um galho de árvore, porém não precisou ser levada até o hospital.