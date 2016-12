Veja no radar onde o Papai Noel está em tempo real

Para mostrar às crianças 24/12/2016 | 12h18 Atualizada em

Às 11h56min desta véspera de Natal, o trenó do Papai Noel, composto por nove renas, sobrevoava a paradisíaca República de Palau, na Oceania. Dentro dos próximos quatro minutos, aterrissaria no Japão, mais especificamente em Iwo Jima. Até o dado momento, no horário de Brasilia, já havia entregue quase 900 milhões de presentes a crianças de todo o mundo.

A movimentação do bom velhinho pode ser acompanhada em tempo real por pessoas de todo o mundo — sempre ao som de uma música animada de Natal. A brincadeira é uma ação do Centro de Controle Aeroespacial da América do Norte, que criou um flight radar (radar de vôo) específico para o Papai Noel no site Official NORAD Santa Tracker (www.noradsanta.org).

A ideia é fazer com que os pais respondam mais facilmente à tradicional pergunta das crianças nesses dias natalino: cadê o Papai Noel? No endereço, é possível observar no mapa onde a tripulação natalina se encontra, onde foi vista pela última vez, onde irá passar e, claro, quantos presentes já foram entregues. Também é possível visualizar toda a rota em uma mapa em versões 2D e 3D.

