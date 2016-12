Upiara Boschi: novo secretariado de Colombo promove cinco suplentes e faz do PSD maior bancada na Alesc

Dança das cadeiras 24/12/2016 | 07h01 Atualizada em

As mudanças no secretariado de Raimundo Colombo (PSD) vão promover mais mexidas na Assembleia Legislativa do que as eleições municipais. Se nas urnas de outubro passado Gean Loureiro (PMDB) foi o único dos sete parlamentares candidatos a vencer a eleição, a dança das cadeiras do governo estadual promoverá cinco suplentes e alterações interessantes nas composição das bancadas.

O PMDB deixa de ter a maior bancada com a renúncia de Gean e a ida de Luiz Fernando Vampiro para a Secretaria de Infraestrutura. Em ambos os casos o suplente não é peemedebista: tratam-se do empresário Nilso Berlanda (ex-DEM, agora PR) e do apresentador Roberto Salum (ex-PSD, agora PRB). O PSD passa a ser a maior bancada, com nove integrantes contra oito do PMDB.

Principal fato político do novo secretariado, a adesão do PSDB e do PP promove três suplentes. Os tucanos Leonel Pavan (futuro titular de Turismo, Cultura e Esporte) e Vicente Caropreso (da Saúde) abrem espaço para os ex-deputados Dóia Guglielmi e Nilson Gonçalves - este deixou de ser tucano e está abrigado no PR. Curiosamente, o PR dá o troco nos tucanos, porque elegeu Mário Marcondes em 2014 e ele migrou para o PSDB ano passado.Na bancada do PP a ida de Valmir Comin para a Assistência Social deixa a cadeira livre para Altair Silva (PP).

As trocas de partidos entre os suplentes vão afetar a composição das bancadas. O maior beneficiado é o PR liderado pelo deputado federal Jorginho Mello. Com as posses de Berlanda e Nilson Gonçalves, o partido passa a ter uma bancada de quatro integrantes. Eles se somam a Maurício Eskudlark (eleito pelo PSD, filiado ano passado) e Natalino Lazare - embora este último esteja apenas esperando a próxima janela para sair e já se comporte como pessedista.

As mudanças não afetam a governabilidade de Colombo. Formalmente, apenas os cinco deputados do PT fazem oposição ao governo estadual. De resto, 28 governistas plenos e sete que não estão lá para criar problemas.