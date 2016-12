Turquia proíbe divulgação de informações sobre assassinato de embaixador russo

Decisão 27/12/2016 | 12h46 Atualizada em

Um tribunal turco proibiu a divulgação de informações relacionadas ao assassinato do embaixador russo em Ancara, indicou, nesta terça-feira, a agência de notícias pró-governamental Anadolu.



Na semana passada, diante de várias câmeras de televisão, um policial de 22 anos disparou nove tiros contra o diplomata Andrey Karlov durante a inauguração de uma exposição fotográfica. Em seguida, o assassino foi abatido pelas forças de segurança.

Segundo a agência Anadolu, a proibição durará até o fim da investigação policial e será aplicada tanto às imagens do assassinato — muito divulgadas pela imprensa internacional — quanto às informações sobre suspeitos, testemunhas ou vítimas.

Com a determinação, o tribunal de Ancara cumpre uma petição do procurador-geral, que afirmou que a divulgação destas informações poderia prejudicar a investigação e colocar em risco a segurança nacional.

A proibição chega um dia após o jornal Hurriyet publicar uma longa entrevista com a irmã do assassino. A jovem explica no artigo que seu irmão, Mevlüt Mert Altintas, sofreu "uma lavagem cerebral" ao passar pela escola da polícia.

Segundo o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Altintas estava vinculado ao movimento do pregador islamita Fethulah Gülen, a quem também atribui o golpe de Estado frustrado de 15 de julho. A acusação é questionada pela Rússia, que considera que ainda é muito cedo para tirar este tipo de conclusões.

A Turquia impõe com frequência este tipo de proibições após atentados, alegando a defesa da segurança nacional. Alguns opositores afirmam que a liberdade de expressão foi diminuindo cada vez mais desde que Erdogan foi eleito presidente, em agosto de 2014, após ter sido primeiro-ministro por 11 anos. Ancara responde que todas as suas decisões respeitam o marco legal turco.