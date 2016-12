Trump pede a Boeing orçamento de F-18, concorrente do F-35 da Lockheed

Washington 22/12/2016 | 23h51

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta quinta-feira que pediu ao grupo aeroespacial Boeing um orçamento sobre o novo caça F-18, após criticar várias vezes o elevado preço do F-35 da Lockheed Martin.

"Diante do elevadíssimo custo do F-35 da Lockheed Martin, pedi à Boeing um orçamento de seu F-18 Super Hornet", escreveu o presidente eleito no Twitter.

A informação chega um dia após Trump se reunir com comandantes militares dos Estados Unidos para tratar da redução de gastos, principalmente no programa do caça F-35.

Trump também conversou com a diretora-geral da Lockheed, Marillyn Hewson, e com o chefe da Boeing, Dennis Muilenburg.

O F-35, em desenvolvimento desde 2001, é o programa de armamento mais caro da história militar americana, com um orçamento estimado de 400 bilhões de dólares para a fabricação de 2.443 aparelhos.

A construção do caça tem sido afetada por vários problemas técnicos e cortes no orçamento, e segundo Trump, o "programa está fora de controle" em nível de gastos.

O F-35 é um caça "invisível" de quinta geração que deve ser entregue à Marinha, Força Aérea e Fuzileiros.

