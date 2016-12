Trump diz que pretende dissolver sua fundação beneficente

Washington 24/12/2016 | 19h25

O presidente eleito Donald Trump disse neste sábado que pretende dissolver sua polêmica fundação filantrópica para evitar qualquer conflito de interesse com a presidência.

"A fundação fez muito bem durante esses anos contribuindo com milhões de dólares a inumeráveis e respeitáveis grupos, incluindo o apoio a veteranos, a forças de ordem e a crianças", disse Trump em um comunicado.

"No entanto, a fim de evitar qualquer tipo de conflito com meu papel de presidente, decidi seguir com meu grande interesse na filantropia de outras maneiras".

* AFP