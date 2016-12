Trump acusa Obama de dificultar transição

Estados Unidos 28/12/2016 | 13h32 Atualizada em

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou, nesta quarta-feira, o líder em fim de mandato Barack Obama de fazer "declarações incendiárias" e colocar "obstáculos" que dificultam a transição.

"Faço o que posso para ignorar todos os obstáculos e declarações incendiárias do presidente O. Pensava que seria uma transição doce — MAS NÃO!", tuitou o futuro presidente, eleito no dia 8 de novembro, sem informar a natureza destes obstáculos nem as declarações de Obama às quais se referia.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de dezembro de 2016

Em outros dois tuítes, Trump mostrou novamente seu apoio a Israel após a votação na última sexta-feira de uma Resolução na ONU que condena as colônias do Estado hebreu.

"Não podemos seguir deixando que Israel seja tratado com um desprezo total e esta falta de respeito", escreveu.

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de dezembro de 2016

"Estavam acostumados a ter nos Estados Unidos um grande amigo, mas já não é o caso. O início do fim foi esse horrível acordo com o Irã (sobre seu programa nuclear), e agora (a ONU)! Siga forte, Israel, o dia 20 de janeiro está próximo!", acrescentou.

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de dezembro de 2016

Pela primeira vez desde 1979, na última sexta-feira os Estados Unidos não vetaram uma Resolução da ONU condenando as colônias israelenses, o que provocou a revolta do Estado hebreu. A abstenção americana permitiu então a adoção da Resolução, que foi aprovada pelos outros 14 membros do Conselho de Segurança.

