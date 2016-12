Três pedestres são assaltados em Blumenau

Segurança 27/12/2016 | 08h31

Três mulheres foram assaltadas segunda-feira à noite em Blumenau, segundo registros da Polícia Militar. As ocorrências aconteceram por volta das 21h. No primeiro roubo, duas mulheres de 35 anos caminhavam na Rua Frei José, no Salto, quando foram surpreendidas por dois homens em uma motocicleta. O carona desceu do veículo e fazendo menção de estar armado anunciou o assalto levando dois celulares das vítimas e um cartão do transporte coletivo.

Aproximadamente 10 minutos depois, outra senhora foi assaltada na Rua Erich Wilhelm Muller, na Velha. A mulher de 49 anos teve o celular roubado por dois adolescentes, que a agrediram com socos e pontapés. As vítimas dos assaltos foram orientadas a registrar o boletim de ocorrências e rondas foram feitas pela PM, na tentativa de localizar suspeitos, mas ninguém foi localizado.



Comércio também foi roubado



Na segunda-feira à tarde por volta das 15h30min, um estabelecimento comercial na Água Verde também foi assaltado. A empresa Vera Cruz Placas foi invadida por dois homens armados que levaram dinheiro e um Amarok. Segundo a PM, o veículo foi localizado no mesmo dia na Rua Anderson Bozzano, na Velha. O carro foi conduzido até a Central de Polícia.