Ticiano Osório: seus versos farão falta, sua dança fará falta

25/12/2016

Muito, muito triste.

Morreu um grande ídolo, um cantor excepcional, um músico excepcional, um letrista excepcional.

Sou um cara apaixonado por muitas das canções do tempo de Wham! e da carreira solo de George Michael — de Last Christmas a Cowboys and Angels, de Freedom a Freedom 90, de Careless Whisper a A Different Corner, de Outside a Flawless, e ainda tem Club Tropicana, Father Figure, I Want your Sex, Heal The Pain... E ainda há sua história de vida, a luta interna, a libertação, os deslizes que humanizavam o astro.

Tinha alma, tinha elegância, tinha despudor, tinha os dois pés na pista de dança e uma faca cortando o coração — seus versos farão falta, sua dança fará falta. Na sua voz, a fossa transformava-se em algo celestial. Nossos corpos transformavam-se em uma espécie de espelho: queríamos dançar como ele.

Em 2007, escrevi uma matéria para ZH sobre o lançamento do DVD comemorativo dos 25 anos da carreira do cantor e compositor. Uma versão adaptada pode ser lida abaixo.

Descanse em paz, George Michael.

Obrigado por tudo.

George Michael lançou-se em carreira solo em 1987, depois que seu grupo pop, o Wham!, ficou pequeno demais para ele. Mesmo com letras sérias e sofisticadas, o artista sabe fazer dançar até doer os joelhos e também é bom para dor de cotovelo.



Revival Twenty Five comemora os 25 anos de carreira de George Michael e reúne 40 clipes, incluindo sete do Wham! e os hoje clássicos I Want Your Sex, Father Figure e Faith todos da década de 1980. Dispostos mais ou menos em ordem cronológica, os vídeos reafirmam a vocação do artista inglês para as pistas de dança. O convite ao requebro é indeclinável, do exageradamente oitentista Club Tropicana ao quarto de hotel que vira boate do recente Flawless.

Há pelo menos duas obras-primas: o desfile de top models de Freedom! '90 — Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington — e Outside, música e clipe que George fez em resposta à sua prisão por atentado ao pudor em um banheiro público de Los Angeles, em 1998. Ao final do vídeo, dois policiais que coíbem atos — obscenos — acabam se beijando na boca.

(Texto publicado em fevereiro de 2007)

