"The voice Brasil" chega à final com quatro cantores que representam a diversidade da música brasileira 

Se tem como intenção ser um resumo do que a música brasileira pode representar culturalmente, o reality show The voice Brasil chega ao final de sua quinta temporada nesta quinta-feira (RBS TV, 22h15min) com um bom mosaico de vozes, gêneros e estilos musicais que fazem jus ao nome do programa. Esta edição foi considerada pelos jurados Lulu Santos, Michel Teló, Claudia Leitte e Carlinhos Brown a mais diversificada até agora. Enquanto o "gatonejo" de voz perfeita Dan Costa e a lacradora Mylena Jardim surgem como favoritos, Afonso Capello, com suas incursões no cancioneiro italiano, e o soulman Danilo Franco correm por fora em busca da consagração.

A versatilidade foi uma marca do programa em 2016. Estrangeiros como o nigeriano-gaúcho Lumi e seu balanço e o cubano Alexey com sua alegria tipicamente latina deram ao programa novos tons. Não que os competidores brasileiros não tenham apresentado características surpreendentes: a gaúcha Cristyéllem Camargo talvez seja o caso mais emblemático, com seu projeto de resgate da música brasileira das décadas de 1930 e 1940. Não é à toa que, principalmente na semifinal, foi notável a dificuldade dos técnicos em eliminar participantes.

Algumas novidades ajudaram a dar fôlego à quinta edição do reality: logo nos primeiros episódios, as batalhas dos técnicos tiveram como consequência um clima de maior rivalidade entre os times, situação que foi estimulada com a fase Remix, em que os jurados puderam usar o "Peguei!" para roubar um candidato eliminado por outro jurado. Além disso, a presença da supertécnica Ivete Sangalo, ainda que breve, agregou grande dose de carisma e popularidade ao reality.

– Nesta edição, tivemos duas novas etapas que mudaram completamente a nossa estratégia, nosso pensamento, nossa posição naquela cadeira. Olhando para trás, acho que foi o máximo essa mexida. Foi um puxão pelo cabelo nos jurados, rolou um novo The voice – avalia a técnica Claudia Leitte.

A final da competição será ao vivo, direto de uma casa de espetáculos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além dos finalistas, que cantarão sozinhos, o show terá apresentações especiais dos técnicos. O resultado será decidido pelo público, e a votação para a escolha do campeão já está aberta no site Gshow.

No episódio desta quinta, os quatro finalistas devem apresentar o que sabem fazer de melhor: Afonso Capello pode ou não apostar na música italiana, mas é certeza que vai surpreender logo na primeira nota grave. Dan Costa deve apostar no sertanejo, e contará muito com sua torcida organizada para ser o líder em votos. Danilo Franco, mais uma vez, deve receber os espíritos do funk norte-americano e soltar o vozeirão no palco. Mylena Jardim, se tivermos sorte, vai repetir o que fez na semana passada e apresentar uma performance poderosa. Na noite de quinta, enfim, o público vai ser responsável por decidir qual deles é o melhor representante da voz brasileira.

The voice Brasil 1 — Ellen Oléria



Vencedora da primeira edição do reality, a brasiliense lançou um CD sob contrato com a gravadora Universal e, em 2016, voltou a gravar um trabalho de forma independente: com Afrofuturista, Ellen Oléria continua apostando em ritmos brasileiros e africanos e em temáticas sociais, regionais e de gênero. A postura acabou rendendo à cantora espaço na TV, como apresentadora do programa Estação plural, da TV Brasil, ao lado do jornalista Fefito e de Mel Gonçalves, da Banda Uó.

The voice Brasil 2 — Sam Alves

Com contrato ainda em vigência com a gravadora Universal (um dos prêmios do reality), o cearense já lançou dois álbuns de estúdio. O mais recente, ID, foi lançado em 2015 e mostra um repertório de canções próprias que passeiam entre o português e o inglês — Sam foi criado desde os quatro anos nos Estados Unidos. Em entrevista recente, o cantor disse que "ganhar o programa serve como vitrine, mas depois daquilo você tem que ralar".

The voice Brasil 3 — Danilo Reis & Rafael

Centro de uma polêmica com Lulu Santos — após o programa, o técnico acusou a dupla de ter tirado uma composição dele, que teria sido dada de presente aos cantores, do CD, acusação que a dupla refutou —, Danilo Reis e Rafael anunciaram recentemente que "aquela dupla que cantava clássicos não existe mais": depois de lançar o CD Cúmplices do amor, a dupla agora deve apostar no sertanejo universitário.

The voice Brasil 4 — Renato Vianna

Desde que venceu o reality, o paulsita de 22 anos assinou contrato com o escritório da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba e lançou, recentemente, o álbum Sua arte — que conta com participações da dupla e também de Michel Teló. Neste ano, o artista lançou também o EP Açúcar.

Final do reality show nesta quinta-feira, às 22h15min, após a novela A lei do amor. RBS TV