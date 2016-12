Terminal Rita Maria, em Florianópolis, terá aumento médio de 45% no número de embarques

Feriado de Natal 22/12/2016 | 13h14 Atualizada em

Com a chegada das festas de fim de ano, o fluxo de pessoas que transitam nas estradas para visitar as cidades próximas aumenta consideravelmente. Mas ao invés de circular pelas rodovias catarinenses com veículos particulares, famílias inteiras escolhem uma opção mais barata - o transporte coletivo. E é neste período que o número de embarques nos terminais rodoviários também cresce. Na capital do Estado, por exemplo, a expectativa do Terminal Rita Maria é aumentar cerca de 45% o número ônibus somente nos próximos quatro dias que antecedem o Natal.

Segundo a gerência do terminal, esse índice representa a soma dos veículos extras, cerca de 180, colocados à disposição pelas quatro maiores empresas que operam no terminal - Reunidas, Catarinense, Santo Anjo e União. Outras 19 pequenas de perque porte, que também operam no local, podem ainda oferecer mais ônibus, conforme a demanda.

— Não temos estatísticas fechadas ainda, mas as quatro maiores empresas colocaram de 30 a 60 ônibus a mais neste feriado — disse o gerente do Rita Maria, Ricardo Alencar

Conforme lembrou Alencar, os destinos mais procurados pelos usuários que partem de Florianópolis entre amanhã, 23, e 26 de dezembro são Curitiba, Porto Alegre, Joinville e Blumenau.

Volume de veículos dobra nas rodovias de SC

Foto: Prefeitura de Timbé do Sul / Agência RBS

Para este ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prevê o dobro de frota nas estradas catarinenses entre os dias 23 e 26 de dezembro. Já nas rodovias geridas pela AutoPista Litoral Sul, a expectativa é de que 670 mil veículos circulem pelas rodovias de SC e Paraná – volume total 53% maior do que a média registrada em dias normais.



Leia mais notícias

Movimento nas rodovias federais de SC deve dobrar no Natal, afirma PRF

SC se prepara para receber 1,4 milhão de argentinos neste verão