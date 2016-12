Temporal alaga ruas e paralisa trânsito em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina

Tempo 30/12/2016 | 23h40 Atualizada em

Cidades do Vale do Itajaí e do Litoral Norte de Santa Catarina foram atingidas por um forte temporal na noite desta sexta-feira. Em Balneário Camboriú, cidade com maior volume de chuva registrado, foram 45 milímetros de água desde às 22h30min, segundo a Defesa Civil. O temporal alagou diversas ruas da região Central e, em alguns locais, a água chegou a invadir lojas, forçando os comerciantes a fecharem o comércio.

Por conta da água na pista, o fluxo de trânsito ficou interrompido na região. Em alguns pontos da cidade também falta luz. De acordo com dados da Epagri/Ciram em Camboriú choveu o equivalente a 39 milímetros e em Itapema, 36 milímetros. Em Indaial, cidade localizada na região do Vale do Itajaí, onde também estavam previstos temporais para a noite desta sexta-feira, choveu 40 milímetros desde às 22h.

Por volta das 22h, a Defesa Civil emitiu um aviso de temporal em sua página do Facebook. Além do risco de temporal no Litoral Norte e Vale do Itajaí, há previsão de pancadas de chuva moderada com raios no Meio Oeste, Planalto Sul e Grande Florianópolis.

Conforme um balanço divulgado pela Defesa Civil, nos últimos quatro dias pelo menos 518 residências foram atingidas pelos fortes ventos e chuvas. Até as 21h desta sexta-feira, 2,8 mil pessoas teriam sido afetadas pelas condições climáticas e 29 estariam desalojadas.

