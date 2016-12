Taís Araújo é cotada para integrar elenco do "Saia justa", do GNT

Reforço global 27/12/2016 | 11h59 Atualizada em

A atriz Taís Araújo, que vive Michele na série da Globo Mister Brau, deverá ser uma das novas apresentadoras do Saia justa, do GNT. A informação é do colunista Leo Dias, do jornal O Dia. Na semana, o canal anunciou as saídas da atriz Maria Ribeiro e da jornalista Barbara Gancia do elenco. Segundo Dias, as duas tiveram seus contratos rescindidos pois teriam protagonizado uma discussão com troca de ofensas nos bastidores.

O GNT ainda busca um segundo nome para completar o time do Saia justa, que segue com Astrid Fontenelle e Mônica Martelli na temporada de 2017.